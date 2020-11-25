В школах Барнаула нашли просроченные продукты

В некоторых школах Барнаула кормят детей продуктами с истекшим сроком годности. Это и еще несколько нарушений обнаружила прокуратура.

Прокуроры установили, что в некоторых столовых нет необходимого оборудования. Например, отсутствует шланг с душевой насадкой для ополаскивания посуды, духовой или сухожаровый шкаф для прокаливания столовых приборов.

«В образовательных организациях не соблюдаются такие требования санитарно-эпидемиологического законодательства: не сохраняются маркировочные ярлыки каждого тарного места с указанием срока годности данного продукта, допускается использование пищевой продукции от предыдущего приема пищи, используются пищевые продукты с истекшим сроком годности», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Работники комбината школьного питания «Глобус» не соблюдают правила личной гигиены: в их медицинских книжках отсутствуют некоторые результаты обследований и лабораторных исследований.

В школьной столовой. barnaul.org

Также проверка показала, что некоторые школы отводят для приема горячего питания менее 20 минут, а ученикам с ограниченными возможностями здоровья не выдают продуктовые наборы.

Директорам школ и руководителю «Глобуса» внесли представления, а в отношении санитарного врача предприятия возбудили административное дело.

Ранее торговую сеть «Мария-Ра» оштрафовали на крупную сумму за реализацию просроченной продукции.