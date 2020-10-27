«Марию-Ра» оштрафовали за просроченные продукты

Продажу «просрочки» заметили в супермаркете, который находится в Чойском районе Республики Алтай — там провели внеплановую проверку из-за жалоб покупателей.
В магазине обнаружили просроченные молочные продукты, рыбные пресервы, бананы с гнилью и деформированные консервы. Кроме того, в холодильниках, складских помещениях и торговом зале не проводили контроль температурно-влажностного режима, а сотрудники не представили личные медицинские книжки.
По итогам проверки торговую сеть обязали выплатить 300 тысяч рублей штрафа. Компания обжаловала постановление, однако арбитражный суд поддержал позицию Роспотребнадзора.
Напомним, ранее «Мария-Ра» попыталась оспорить в арбитражном суде действия Роспотребнадзора. Спор касался тех требований, которые предъявляет ведомство к продовольственным магазинам в период распространения коронавирусной инфекции.