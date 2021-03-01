Компот с опарышами: жительница Барнаула пожаловалась на мерзкое питание детей в школе

Внеочередной «рейд» в столовой провела бабушка одного из ребенка, где «увидела процесс во всей красе».
В частности, в стакане с компотом обнаружился опарыш, а в сырье для напитка были видны сгнившие яблоки.
И это далеко не все претензии к школьной столовой и комбинату питания.
«Столы грязные, в масле, в каше, стол вытерли только по её просьбе и то со словами „я их в субботу вытирала“. Есть готовое ведро с водой и тряпкой ужасного вида (жирная ветошь), убирали со стола в перчатках, при этом этими же грязными руками трогая все тарелки», — написала мама школьника.
Она заявила, что пообщалась на эту тему с заведующей столовой и директором, а сейчас хочет привлечь внимание надзорных органов.
Это не первые обращения к работе комбината «Глобус»: ранее прокуратура установила, что его сотрудники не соблюдали правила личной гигиены, а родители жаловались на их «вегетарианское» меню.