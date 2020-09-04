Барнаульским родителям посоветовали «более взвешенно» оценивать школьные обеды

Основной завтрак в этом меню — каши и запеканки, отметил гендиректор «Глобуса» Евгений Скурлатов. Меню разработал Московский институт отраслевого питания. Это сбалансированное питание, которое обеспечивает веществами, необходимыми в школьном возрасте.
«Глобус» совместно с родителями и педагогами решает, какие блюда требуют замены или доработки.
Зампредседателя Общественной палаты Барнаула Петр Фризен считает, что качество блюд хорошее, а главное, что это здоровое питание.
«Хотелось бы обратиться к родителям, чтобы они подходили к своим оценкам более взвешенно», — заметил Фризен.
В каждой школе есть родительский контроль. Любой родитель может прийти в школ у и попробовать порции. Вопросы можно решать через управляющий совет, а также можно обратиться в комитет по образованию города.
Глава профильного комитета Андрей Муль напомнил, что на организацию бесплатного питания до конца года выделено 144 млн рублей, из них 3 млн — доля бюджета города.
Телефоны горячей линии по вопросам организации питания в Барнауле: 56−90−43, 56−90−26.