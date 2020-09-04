Барнаульским родителям посоветовали «более взвешенно» оценивать школьные обеды

Меню для школьников, которое накануне взволновало барнаульских родителей из-за отсутствия мяса, разработали в Москве. Оно сбалансированное, но комбинат школьного питания «Глобус» не против доработать или заменить позиции, сообщили в администрации города.

Основной завтрак в этом меню — каши и запеканки, отметил гендиректор «Глобуса» Евгений Скурлатов. Меню разработал Московский институт отраслевого питания. Это сбалансированное питание, которое обеспечивает веществами, необходимыми в школьном возрасте.

«Глобус» совместно с родителями и педагогами решает, какие блюда требуют замены или доработки.

Зампредседателя Общественной палаты Барнаула Петр Фризен считает, что качество блюд хорошее, а главное, что это здоровое питание.

«Хотелось бы обратиться к родителям, чтобы они подходили к своим оценкам более взвешенно», — заметил Фризен.

В каждой школе есть родительский контроль. Любой родитель может прийти в школ у и попробовать порции. Вопросы можно решать через управляющий совет, а также можно обратиться в комитет по образованию города.

Глава профильного комитета Андрей Муль напомнил, что на организацию бесплатного питания до конца года выделено 144 млн рублей, из них 3 млн — доля бюджета города.