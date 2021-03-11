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Внезапную «диарею с тошнотой» в крупной школе Барнаула прокомментировали власти

В мэрии Барнаула прокомментировали информацию об «отравлении» в школе № 128 учащихся, у которых поднялась температура и случилось расстройство ЖКТ.

Барнаульские школьники на "Уроке Победы".
Барнаульские школьники на "Уроке Победы".
altapress.ru

Информация о заболевших школьниках 11 марта поступила в комитет по образованию администрации Барнаула.

«Оперативно была создана комиссия и направлена в школу. Симптомы заболевших: рвота, расстройство желудка, температура», — рассказали власти.

Предварительные результаты проверки показали следующие диагнозы: гастроэнтерит, расстройство ЖКТ и ОРВИ.

По словам директора школы, на данный момент нет ни одного подтвержденного случая отравления.

«В случае роста числа заболевших, некоторые классы будут закрыты на карантин», — сообщили в комитете по образованию.

Детское питание должно быть безопасным. Особенно в школах и детских садах.
Детское питание должно быть безопасным. Особенно в школах и детских садах.
Михаил Хаустов

Сейчас в школе работают специалисты алтайского Роспотребнадора, ведется эпидемиологическое расследование. Собирают пробы для лабораторных исследований — вода, смывы с поверхностей, продукты и не только.

В мэрии отметили, что в средней общеобразовательной школе № 128 обучаются 1738 детей.

Как уточняет региональный СК, школьники почувствовали недомогание с признаками пищевого отравления вечером 10 марта.

«Родители несовершеннолетних обратились в компетентные органы с заявлением о проверке системы питания в образовательном учреждении, так как дети в этот день обедали в школьной столовой», — рассказали в ведомстве.

Ранее в Красноярске произошли массовые отравления в школах. Накануне Генпрокуратура начала проверку организации питания в общеобразовательных и дошкольных учреждениях по всей России.

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