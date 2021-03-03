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Жизнь

Директор красноярского «Центра питания» уволился за неделю до отравления сотни детей

В Красноярске бывший директор «Центра питания» Сергей Брусников ответил на «обвинения» мэра города Сергея Еремина, заявив NGS24.RU, что уволился по собственному желанию до массовых отравлений школьников.

Школьное питание.
Школьное питание.
Михаил Хаустов

Массовые отравления в школах Красноярска начались в середине февраля. 2 марта в Роспотребнадзоре сообщили, что число школьников с диагнозом «псевдотуберкулез» увеличилось до 91.

После этого Еремин написал в своем Instagram, что «вызывал на ковер всех ответственных и вынужден был уволить двух ответственных лиц». Среди них руководитель МАУ «Центр питания» и замначальника горобразования.

«Честно скажу, все последние несколько дней думал, стоит ли высказаться по ситуации с отравлением детей в некоторых школах по горячим следам или все-таки сначала дождаться результатов всех проверок. В итоге во внутренней борьбе победило первое», — написал мэр Красноярска.

Также он отметил, что «страшно злится, потому что это касается детей», для которых «школа — второй дом»: «Так вот дома точно не должны кормить до отравления! Негодую и как глава города, и как отец школьниц».

Однако 3 марта экс-директор «Центра питания» Брусников заявил изданию, что ушел сам — еще до начала отравлений. Причину объяснил тем, что все его инициативы по изменению качества питания воспринимались в штыки в управлении образования Красноярска.

«Надоело бороться с ветряными мельницами, бюрократией, мелочным сведением счетов, показательными порками на планерках и унижением достоинства руководителя. Все это у меня как у человека чести и достоинства вызвало желание написать заявление по собственному желанию», — отметил Брусников.

Он также прокомментировал слова главы города об увольнении двух человек: «Один сам ушел. Получается, что кто-то уволил уволившихся? А отравления массовые произошли 26 февраля. Так кто виноват? Виновные где-то рядом».

Брусников заявил, что накануне увольнения он планировал масштабную реформу в школьном питании. Для этого он даже съездил в Москву и Мордовию, чтобы набраться опыта.

Детское питание должно быть безопасным. Особенно в школах и детских садах.
Детское питание должно быть безопасным. Особенно в школах и детских садах.
Михаил Хаустов

«Понял, что в Красноярске нужно ломать схему, попытался, но не смог. Тут много составляющих факторов. Это отсутствие контроля со стороны управления образования как основного заказчика питания. Должны быть жесткие проверки поставщиков. 19-го я ушел, и через неделю дети отравились. Как вы думаете, это не звенья одной цепи? До этого времени я сильно влиял на это. С моего ухода ни одна проверка проведена не была», — подчеркнул Брусников.

Это заявление оперативно прокомментировали в мэрии Красноярска. Власти подчеркнули, причина увольнения в том, что чиновники не достигли поставленных целей — организации качественного и безопасного питания.

Ранее сообщали, что Генпрокуратура РФ после массовых отравлений школьников в Подмосковье начала проверку организации питания в общеобразовательных и дошкольных учреждениях по всей стране.

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