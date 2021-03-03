Директор красноярского «Центра питания» уволился за неделю до отравления сотни детей

В Красноярске бывший директор «Центра питания» Сергей Брусников ответил на «обвинения» мэра города Сергея Еремина, заявив NGS24.RU , что уволился по собственному желанию до массовых отравлений школьников.

Массовые отравления в школах Красноярска начались в середине февраля. 2 марта в Роспотребнадзоре сообщили, что число школьников с диагнозом «псевдотуберкулез» увеличилось до 91.

После этого Еремин написал в своем Instagram, что «вызывал на ковер всех ответственных и вынужден был уволить двух ответственных лиц». Среди них руководитель МАУ «Центр питания» и замначальника горобразования.

«Честно скажу, все последние несколько дней думал, стоит ли высказаться по ситуации с отравлением детей в некоторых школах по горячим следам или все-таки сначала дождаться результатов всех проверок. В итоге во внутренней борьбе победило первое», — написал мэр Красноярска.

Также он отметил, что «страшно злится, потому что это касается детей», для которых «школа — второй дом»: «Так вот дома точно не должны кормить до отравления! Негодую и как глава города, и как отец школьниц».

Однако 3 марта экс-директор «Центра питания» Брусников заявил изданию, что ушел сам — еще до начала отравлений. Причину объяснил тем, что все его инициативы по изменению качества питания воспринимались в штыки в управлении образования Красноярска.

«Надоело бороться с ветряными мельницами, бюрократией, мелочным сведением счетов, показательными порками на планерках и унижением достоинства руководителя. Все это у меня как у человека чести и достоинства вызвало желание написать заявление по собственному желанию», — отметил Брусников.

Он также прокомментировал слова главы города об увольнении двух человек: «Один сам ушел. Получается, что кто-то уволил уволившихся? А отравления массовые произошли 26 февраля. Так кто виноват? Виновные где-то рядом».

Брусников заявил, что накануне увольнения он планировал масштабную реформу в школьном питании. Для этого он даже съездил в Москву и Мордовию, чтобы набраться опыта.

Детское питание должно быть безопасным. Особенно в школах и детских садах. Михаил Хаустов

«Понял, что в Красноярске нужно ломать схему, попытался, но не смог. Тут много составляющих факторов. Это отсутствие контроля со стороны управления образования как основного заказчика питания. Должны быть жесткие проверки поставщиков. 19-го я ушел, и через неделю дети отравились. Как вы думаете, это не звенья одной цепи? До этого времени я сильно влиял на это. С моего ухода ни одна проверка проведена не была», — подчеркнул Брусников.

Это заявление оперативно прокомментировали в мэрии Красноярска. Власти подчеркнули, причина увольнения в том, что чиновники не достигли поставленных целей — организации качественного и безопасного питания.

Ранее сообщали, что Генпрокуратура РФ после массовых отравлений школьников в Подмосковье начала проверку организации питания в общеобразовательных и дошкольных учреждениях по всей стране.