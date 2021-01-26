Качество и условия хранения продуктов школьного питания проверят во всех регионах

Прокуроры оценят контрактную систему при организации питания и качество услуг, оказываемых сторонними компаниями.
Также планируется проверить условия транспортировки и хранения продуктов, их качество и безопасность, контроль за поступающей и готовой продукцией, ее хранение, соблюдение санитарных норм работниками столовых и пищеблоков.
Что произошло
На прошлой неделе в Подмосковье были зафиксированы случаи массового отравления школьников и взрослых в Красноармейске и Электростали, пишет bfm.ru. В первом случае отравились более 100 человек, во втором — 14 учащихся обратились за медицинской помощью.
Ранее сообщалось, что в сибирской школе детей кормили кашей с суринамским мукоедом.
В Красноярске специалисты Россельхознадзора проверили школу и нашли опасные продукты питания.