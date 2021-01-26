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Жизнь

Качество и условия хранения продуктов школьного питания проверят во всех регионах

Генпрокуратура РФ после массовых отравлений школьников в Подмосковье начала проверку организации питания в общеобразовательных и дошкольных учреждениях по всей стране, сообщает «Интерфакс».

Детское питание должно быть безопасным. Особенно в школах и детских садах.
Детское питание должно быть безопасным. Особенно в школах и детских садах.
Михаил Хаустов

Прокуроры оценят контрактную систему при организации питания и качество услуг, оказываемых сторонними компаниями.

Также планируется проверить условия транспортировки и хранения продуктов, их качество и безопасность, контроль за поступающей и готовой продукцией, ее хранение, соблюдение санитарных норм работниками столовых и пищеблоков.

Что произошло

На прошлой неделе в Подмосковье были зафиксированы случаи массового отравления школьников и взрослых в Красноармейске и Электростали, пишет bfm.ru. В первом случае отравились более 100 человек, во втором — 14 учащихся обратились за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что в сибирской школе детей кормили кашей с суринамским мукоедом.

В Красноярске специалисты Россельхознадзора проверили школу и нашли опасные продукты питания.

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