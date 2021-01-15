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Потребитель

В сибирской школе детей кормили кашей с суринамским мукоедом

В Красноярске специалисты Россельхознадзора проверили школу и нашли опасные продукты питания, сообщает «ТВК».

Детское питание должно быть безопасным. Особенно в школах и детских садах.
Детское питание должно быть безопасным. Особенно в школах и детских садах.
Михаил Хаустов

Эксперты вместе с сотрудниками прокуратуры пришли с проверкой в красноярскую школу № 30.

«Выявили 2 кг манки с вредителем — суринамским мукоедом. Это подтвердила экспертиза», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, в школе обнаружили 30 кг гречки без маркировки и документов, подтверждающих качество продукции.

Некачественную крупу изъяли и направили на утилизацию.

«Прокуратура возбудила административное дело в отношении отвечающего за приемку и хранение продуктов», — уточнили в Россельхознадзоре.

Ранее в алтайских школьных столовых нашли новые нарушения. Например, «не проводилась витаминизация компота».

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