В сибирской школе детей кормили кашей с суринамским мукоедом

Эксперты вместе с сотрудниками прокуратуры пришли с проверкой в красноярскую школу № 30.
«Выявили 2 кг манки с вредителем — суринамским мукоедом. Это подтвердила экспертиза», — рассказали в ведомстве.
Кроме того, в школе обнаружили 30 кг гречки без маркировки и документов, подтверждающих качество продукции.
Некачественную крупу изъяли и направили на утилизацию.
«Прокуратура возбудила административное дело в отношении отвечающего за приемку и хранение продуктов», — уточнили в Россельхознадзоре.
Ранее в алтайских школьных столовых нашли новые нарушения. Например, «не проводилась витаминизация компота».