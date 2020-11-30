«Не проводилась витаминизация компота»: на алтайских школьных кухнях нашли новые нарушения

Какие нарушения нашли
- часть продуктов была без маркировки,
- не проводилась витаминизация компота,
- холодильники не имели маркировок исходя из хранящихся в них продуктов,
- отсутствовали инструкции на применение дезинфицирующего и моющего средств,
- персонал не укомплектован специальной санитарной одеждой,
- на входе в помещения для приема пищи отсутствовал кожный антисептик,
- в меню завтрака не было фруктов и овощей,
- меню не согласовано с санитарными властями, а отобранные пробы не сохранялись в течение не менее 48 часов,
- фактический рацион питания не совпадал с утвержденным меню.
Прокуратура возбудила четыре производства по делам об административных правонарушениях. Каждому нарушителю выписали по штрафу в 30 тыс. рублей.
В адрес директоров внесли пять представлений, одного привлекли к дисциплинарной ответственности.
Ранее прокуроры установили, что в некоторых школах Барнаула нет необходимого кухонного оборудования. Например, отсутствует шланг с душевой насадкой для ополаскивания посуды, духовой или сухожаровый шкаф для прокаливания столовых приборов.
Также нашлись и просроченные продукты. В мэрии сообщили, что речь и идет только о дрожжах.