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Жизнь

«Не проводилась витаминизация компота»: на алтайских школьных кухнях нашли новые нарушения

Прокуроры проводят проверки организации питания в школах и детсадах Алтайского края. В учреждениях Змеиногорского района проверяющие нашли несколько нарушений, сообщили в ведомстве.

В школьной столовой.
В школьной столовой.
barnaul.org

Какие нарушения нашли

  • часть продуктов была без маркировки,
  • не проводилась витаминизация компота,
  • холодильники не имели маркировок исходя из хранящихся в них продуктов,
  • отсутствовали инструкции на применение дезинфицирующего и моющего средств,
  • персонал не укомплектован специальной санитарной одеждой,
  • на входе в помещения для приема пищи отсутствовал кожный антисептик,
  • в меню завтрака не было фруктов и овощей,
  • меню не согласовано с санитарными властями, а отобранные пробы не сохранялись в течение не менее 48 часов,
  • фактический рацион питания не совпадал с утвержденным меню.

Прокуратура возбудила четыре производства по делам об административных правонарушениях. Каждому нарушителю выписали по штрафу в 30 тыс. рублей.

В адрес директоров внесли пять представлений, одного привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее прокуроры установили, что в некоторых школах Барнаула нет необходимого кухонного оборудования. Например, отсутствует шланг с душевой насадкой для ополаскивания посуды, духовой или сухожаровый шкаф для прокаливания столовых приборов.

Также нашлись и просроченные продукты. В мэрии сообщили, что речь и идет только о дрожжах.

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