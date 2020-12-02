Губернатор порадует алтайских школьников шоколадными подарками к Новому году

Ученики начальных классов в Алтайском крае получат к новому году губернаторские подарки. Помимо сладостей там будет игра про Барнаул, рассказали в пресс-службе краевого минобрнауки.

В этом году коробка будет в форме книги, на ней напечатают поздравление от губернатора Виктора Томенко, а внутри — только шоколадные конфеты и шоколадные батончики, а также интерактивная тематическая игра «Путешествие по улицам Барнаула».

Весит презент 800 граммов, стоимость одного подарка — 224 рубля.

«Пусть младшеклассник сам пересчитает количество лакомств от кондитерской фирмы „Алтай“: их должно быть 43», — говорится в сообщении министерства.

На изготовление 138 629 подарков из краевого бюджета потратили более 31 млн рублей.

В минобре также добавили, что финансирование подарков заложено в государственной программе «Развитие образования в Алтайском крае» и одной из 10 образовательных инициатив Виктора Томенко «Люби свой край».

Кому дадут подарки

Подарки получат учащиеся 1−4 классов школ, дети с ограниченными возможностями здоровья, которые учатся в краевых государственных образовательных учреждениях, а также воспитанники центров помощи детям, оставшихся без попечения родителей.

Когда вручат подарки

С 10 по 23 декабря по графику. Его утвердят местные и краевые органы управления образованием.