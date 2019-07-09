«Смотрим все дефициты и боли»: алтайский министр образования подобрал себе новую команду

С 15 июля начнет работать новая структура министерства образования Алтайского края. Министр Максим Костенко, после назначения которого из ведомства уволилось несколько человек, 8 июля представил трех новых заместителей и оценил, насколько прорывная у него теперь команда.

Кто на новенького?

У министра будет четыре новых заместителя.

Лариса Терновая — зам по дошкольному и общему образованию, курирует работу детсадов, школ и оценку их эффективности, в ее же ведении — работа органов опеки и попечительства. Раньше работала зампредседателя барнаульского комитета по образованию.

Галина Синицына — зам, курирующий дополнительное, среднеспециальное, высшее образование и науку. Работала в администрации Центрального района Барнаула замглавы по социальным вопросам.

Александр Филиппов — зам по реализации региональных и федеральным целевых программ в части обеспечения материальной базой, курирует все образовательные стройки. Раньше Филиппов много лет курировал молодежную политику в разных должностях.

Назначения четвертого зама сейчас ожидают, он будет курировать исполнение нацпроектов, взаимодействие со всеми подведомственными организациями, кадровые вопросы.

Фактически структурные изменения завершены, сообщил Максим Костенко.

Максим Костенко. Анна Зайкова , altapress.ru

Будет ли теперь прорыв?

Ранее министр в интервью altapress.ru говорил, что новый состав должен стать «командой прорыва».

На вопрос, оценивает ли так Костенко сложившуюся команду, он ответил, что прорыв возможен при консолидации сил всех участников образовательного процесса, а их немало в крае.

Максим Костенко,

министр образования Алтайского края:

Мы сейчас проводим паспортизацию не только всех наших объектов, но и всех «дефицитов и болей», которые есть в системе образования. Что такое сейчас команда алтайского образования? Это все почти 50 тысяч человек, который в ней трудятся. Образование — сфера, которая приковывает к себе особое внимание, иначе бы мы не обсуждали полгода тему, может ли учитель носить купальник. Это отражает особо трепетное отношение людей к системе образования.

По словам Костенко, образование было и будет очень широкой площадкой общественного договора: «Как бы мы ни крутили, но нам приходится договариваться, какой должна быть школа, каким должен быть учитель». По словам Костенко, по каждому предмету возникают полярные точки зрения.

Максим Костенко,

министр образования Алтайского края:

Прорыв могут обеспечить не какие-то конкретные люди из министерства, а все сообщество с высокой степенью консолидации. Но одна из болей сегодняшних состоит в том, что и внутри профсообщества существуют полярные мнения: на текущее положение, на будущее школы, учительства, детей. Поэтому одна из наших задач — консолидация профессионального сообщества Алтайского края. Если найдем общий язык, будет и результат.

Также Костенко подчеркнул, что новые сотрудники министерства принесут новые идеи. «Разрыв шаблона позволяет выйти на новый этап», — говорит он. По его словам, легко идти только под гору, а поэтому ощущение легкости в работе — неправильное для управленца.

«Должно быть тяжело, напряженно. Если это уходит, значит, ты остановился, начал выгорать», — резюмировал Костенко.

Образование. Михаил Хаустов

Почему из минобра ушли сотрудники?

Ранее министр на вопрос, с чем связан уход нескольких сотрудников из ведомства, ответил altapress.ru:

«Люди в этой системе проработали 10 лет и больше. В одной и той же парадигме, так скажем. Это как медведь в клетке, вот у него есть пространство — два шага вперед, два назад. И так многие годы. Сформировался некий стереотип. Убрали клетку, нет преград, но он продолжает ходить в этих, уже воображаемых рамках».

Костенко сказал, что дал прежней команде 3 месяца на то, чтобы показать себя, потом три — на оценку его предложений. Потом начал принимать решения.