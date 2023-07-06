Алтайский университет вошел в тройку лучших вузов России

В тройку лучших молодых университетов России вошел Алтайский государственный университет.
По количеству баллов выше оказались только НИУ ВШЭ и Сибирский федеральный университет.
Всего было ранжировано 963 вуза, 17 из которых - российские.
В этот рейтинг АлтГУ попал последний раз, поскольку учреждению исполнилось 50 лет.
По правилам, вуз больше не считается молодым. Зато теперь университет переходит в "высшую" лигу ведущих высших учебных заведений мира.
Ранее два вуза Алтайского края попали в топ-100 университетов России по версии hh.ru.