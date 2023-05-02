Два вуза Алтайского края попали в топ-100 лучших университетов России

В рейтинге участвовали 405 вузов. АлтГУ занял 44-е место, а АлтГТУ им. И.И. Ползунова — 82-е. У работодателей эти университеты лидируют по востребованности.
Педуниверситет занял 265-е место, Алтайский государственный медицинский университет — 294-е, Алтайский государственный аграрный университет — 360-е.
Выпускники медицинского лидируют по зарплатным ожиданиям — они рассчитывают на зарплату в среднем 50 тыс. рублей.
Интересно, что МГУ не вошел в тройку лучших вузов России. На первом месте оказалась «Высшая школа экономики», на втором — РАНХиГС, а на третьем — частный университет «Синергия».
Ранее появилась информация, что студентов-бюджетников хотят обязать три года после выпуска работать по распределению.