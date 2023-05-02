Два вуза Алтайского края попали в топ-100 лучших университетов России

Пять алтайских вузов попали в числа лучших в России в 2023 году. АлтГУ и АлтГТУ попали в топ-100 по версии платформы онлайн-рекрутинга hh.ru .

В рейтинге участвовали 405 вузов. АлтГУ занял 44-е место, а АлтГТУ им. И.И. Ползунова — 82-е. У работодателей эти университеты лидируют по востребованности.

Педуниверситет занял 265-е место, Алтайский государственный медицинский университет — 294-е, Алтайский государственный аграрный университет — 360-е.

Выпускники медицинского лидируют по зарплатным ожиданиям — они рассчитывают на зарплату в среднем 50 тыс. рублей.

Интересно, что МГУ не вошел в тройку лучших вузов России. На первом месте оказалась «Высшая школа экономики», на втором — РАНХиГС, а на третьем — частный университет «Синергия».

Ранее появилась информация, что студентов-бюджетников хотят обязать три года после выпуска работать по распределению.