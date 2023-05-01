1 мая
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Образование

Хорошо забытое старое: студентов-бюджетников хотят обязать три года после выпуска работать по распределению

В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается обязать студентов-бюджетников отрабатывать три года по распределению.

Студент. Образование.
Студент. Образование.
СС0.

А если студент откажется, то будет выплачивать все затраты на его обучение.

Документ подготовили парламентом Татарстана и разместили в системе обеспечения законодательной деятельности.

В документе сказано, что не позднее четырех месяцев до окончания обучения специальная комиссия выберет место работы для выпускников. Причем желания самих студентов учитывать не будут.

Сейчас законопроект рассматривает замсопредседателя Совета законодателей.

На данный момент подобное есть у студентов-целевиков. Они обязаны три года после обучения работать на ту организацию, которая оплатила их учебу.

Ранее мы рассказывали, могут ли заставить работников перечислять зарплату на поддержку СВО.

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