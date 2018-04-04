Алтайский вуз полностью прошел государственную аккредитацию

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки опубликовала приказ "О переоформлении свидетельства о государственной регистрации федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации".
В 2018 году вся система РАНХиГС вышла на аккредитацию. Первым процедуру аккредитации прошёл головной кампус Президентской академии в Москве. Алтайский филиал Президентской академии первым из всех филиалов успешно прошёл аккредитацию по всем направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры.
Получение государственной аккредитации — это важнейшая процедура, которую Алтайский филиал РАНХиГС достойно завершил. Признание государственными органами качества образовательного учреждения и его соответствия стандартам образования открывает новые возможности вузу на ближайшие годы деятельности — до 2024 года.
Родители и абитуриенты могут быть уверены, что образование, полученное в Академии, соответствует всем государственным стандартам. Выпускники вместе с дипломом государственного образца получают качественные знания, которые дают большие преимущества на рынке труда и высоко ценятся работодателями, о чём свидетельствуют, например, рейтинги российской высшей школы.
Кстати, во время Дня открытых дверей, который состоятся в Алтайском филиале РАНХиГС 7 апреля, можно узнать все подробности про получение высшего образования в филиале. Будущим абитуриентам и их родителям расскажут об условиях поступления в вуз, о насыщенной внеучебной жизни (волонтёрских отрядах, секциях, конкурсах), а главное — о возможностях и перспективах, которые открываются перед выпускниками Алтайского филиала РАНХиГС.
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