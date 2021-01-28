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Образование

Алтайский вуз попался на махинациях с экзаменами

Прокуратура нашла подтасовки результатов вступительных испытаний в Горно-Алтайском государственном университете, сообщила пресс-служба ведомства.

Экзамен.
Экзамен.
СС0

Должностные лица приемной комиссии единственного в Республике Алтай вуза вносили изменения в тестовые бланки по профильным предметам абитуриентов, не набравших утвержденные приказом ректора минимальные баллы ЕГЭ, говорится в сообщении.

Материалы проверки передали в следственный комитет. Там будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Изъяты 26 личных дел незаконно зачисленных студентов. Не исключено, что таких фактов будет больше, добавил ТАСС.

Ранее два барнаульца организовали незаконный канал миграции, устраивая фиктивные платные экзамены по русскому языку для иностранцев.

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