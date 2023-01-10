АлтГУ отказался от бумажных зачеток с нового года

Первокурсники протестировали электронные зачетки еще в первом семестре. Преподаватели вносили замечания и предложения до конца декабря 2022 года.
По содержанию электронная зачетка полностью повторяет бумажную. Распечатывать документ не будут, а оценки в нем появляются сразу после того, как преподаватель выставляет их в электронную ведомость.
В университете отметили, что этот вариант довольно удобный. Как минимум потому, что электронную зачетку невозможно потерять, доступ к ней — круглосуточный.
Напомним, АлтГУ готовится к строительству нового корпуса на площади Сахарова.
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