10 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Образование

АлтГУ отказался от бумажных зачеток с нового года

Алтайский госуниверситет (АлтГУ) с 2023 года полностью перешел на электронные зачетные книжки, сообщают в вузе.

Главный корпус АлтГУ, университет.
Главный корпус АлтГУ, университет.
Анна Зайкова.

Первокурсники протестировали электронные зачетки еще в первом семестре. Преподаватели вносили замечания и предложения до конца декабря 2022 года.

По содержанию электронная зачетка полностью повторяет бумажную. Распечатывать документ не будут, а оценки в нем появляются сразу после того, как преподаватель выставляет их в электронную ведомость.

В университете отметили, что этот вариант довольно удобный. Как минимум потому, что электронную зачетку невозможно потерять, доступ к ней — круглосуточный.

Напомним, АлтГУ готовится к строительству нового корпуса на площади Сахарова.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость