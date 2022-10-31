31 октября
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Жизнь

Алтайский госуниверситет готовится к строительству нового корпуса на площади Сахарова

АлтГУ решил провести негосударственную экспертизу проекта нового корпуса в Барнауле, который построят на площади Сахарова, сообщают на сайте госзакупок.

Варианты визуализации проекта нового корпуса АлтГУ.
Варианты визуализации проекта нового корпуса АлтГУ.
"АрхИ-Групп ".

Экспертизу будет проводить агентство «Стройэкспертиза» за 290 тыс. рублей. Из договора на сайте госзакупок следует, что исполнитель должен провести работы по негосударственной экспертной оценке до 20 декабря 2022 года. Потом АлтГУ сможет заявиться на государственную экспертизу, которую нужно проходить всем проектам, финансируемым из федерального бюджета.

Что даст негосударственная экспертиза

Специалисты проверят проектные документы, укажут недостатки, которые заказчику предстоит оперативно устранить или обосновать отказ от исправлений. Затем подрядчик выдаст заключение. Список с недочетами он должен представить через три дня после передачи материалов на экспертизу.

О каком новом корпусе АлтГУ идет речь

Разработчики «АрхИ Групп» представили окончательный вариант проекта корпуса Алтайского госуниверситета на ул. Димитрова, 66 в марте 2022 года. Там будут учиться 3 тыс. студентов.

Общая площадь здания составит 36,7 тыс. кв. метров. В нем — два блока из 11 и 12 наземных уровней, а также восемь лифтов.

На подземных этажах планируют двухъярусную парковку на 136 автомобилей. В корпусе разместят лекционные аудитории, специальные лаборатории и кабинеты, в том числе для дистанционного обучения.

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