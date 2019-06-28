АлтГУ прокомментировал скандал с журналистами на выборах ректора

Корреспондент «Толка» Анастасия Дараган прошла в вуз по чужому пропуску, а оператор Александр Фризен — по удостоверению сотрудника ГТРК «Алтай», говорится в ответе ректора. До того, как факт их незаконного пребывания установила служба безопасности вуза, они проводили видеосъемку, отмечает ректор. Далее журналисты побеседовали с сотрудниками полиции и добровольно покинули здание университета.
Конференция по случаю выборов ректора освещалась только аккредитованными СМИ: ГТРК «Алтай» и «Катунь 24», заявили в АлтГУ. Кроме того, мероприятие получило «широкое и полное освещение в других региональных и федеральных изданиях».
По поводу корреспондента Amic ректор ничего не сказал. Начальник управления информации и медиакоммуникаций госуниверситета Дмитрий Марьин отметил, что между работниками вуза и журналистами «произошло недопонимание».
Напомним, 14 июня в университете прошли выборы ректора. Охрана вуза выпроводила корреспондента Amic и с помощью полиции заставила покинуть здание съемочную группу телеканала «Толк».