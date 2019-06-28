Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 июня 29°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Образование

АлтГУ прокомментировал скандал с журналистами на выборах ректора

Ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров заявил, что журналисты проникли в вуз незаконно. Сотрудники телеканала «Толк» прошли в здание с нарушениями установленного порядка, а с корреспондентом Amic произошло недопонимание, пишет «Банкфакс».

Главный корпус АлтГУ.
Главный корпус АлтГУ.
Анна Зайкова

Корреспондент «Толка» Анастасия Дараган прошла в вуз по чужому пропуску, а оператор Александр Фризен — по удостоверению сотрудника ГТРК «Алтай», говорится в ответе ректора. До того, как факт их незаконного пребывания установила служба безопасности вуза, они проводили видеосъемку, отмечает ректор. Далее журналисты побеседовали с сотрудниками полиции и добровольно покинули здание университета.

Конференция по случаю выборов ректора освещалась только аккредитованными СМИ: ГТРК «Алтай» и «Катунь 24», заявили в АлтГУ. Кроме того, мероприятие получило «широкое и полное освещение в других региональных и федеральных изданиях».

По поводу корреспондента Amic ректор ничего не сказал. Начальник управления информации и медиакоммуникаций госуниверситета Дмитрий Марьин отметил, что между работниками вуза и журналистами «произошло недопонимание».

Напомним, 14 июня в университете прошли выборы ректора. Охрана вуза выпроводила корреспондента Amic и с помощью полиции заставила покинуть здание съемочную группу телеканала «Толк».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость