Выборы ректора АлтГУ состоялись, но не обошлись без ненужного скандала

14 июня в Алтайском государственном университете прошли выборы ректора. Новым руководителем вуза стал Сергей Бочаров, который был врио с сентября 2018 года. Однако собрание делегатов прошло за закрытыми дверьми. Охрана вуза выпроводила корреспондента Amic и с помощью полиции заставила покинуть здание съемочную группу телеканала «Толк».

Зачем ссориться со СМИ?

Как пишет Amic, корреспондента Вячеслава Кондакова охрана вывела из здания по личному распоряжению начальника управления информации и медиакоммуникаций вуза Дмитрия Марьина. При этом он не пояснил, на каком основании удалили журналиста. Охранники заявили, что корреспондент находится в здании вуза незаконно.

Еще на входе охрана отказывалась впускать журналиста, ему помог пройти один из преподавателей. После СМИ не пускали в зал, где проходили выборы, сказал, что он не прошел аккредитацию. Однако, как утверждает Amic, о намерении посетить выборы они 13 июня лично предупреждали Марьина.

Подобная ситуация произошла и со съемочной группой телеканала «Толк». Как пишет издание, конфликт начался, когда корреспондент с оператором подошли к актовому залу. Им сказали, что присутствовать там могут только аккредитованные журналисты или члены совета.

Охрана попросила журналистов удалиться, объясняя это тем, что «вуз — режимный объект», и СМИ не вошли в список аккредитованных. Пресс-секретарь вуза Дмитрий Марьин заявил «Толку», что не уверен, что у СМИ даже есть лицензия на осуществление журналистской деятельности.

Не очень понятно, зачем руководству вуза потребовалось ограничивать доступ отдельных представителей СМИ в здание, если результат голосования на выборах ректора был предопределен. В итоге, возникла неприятная ситуация, которую можно расценивать как воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста. Данная позиция контрастирует с общей установкой губернатора Виктора Томенко на открытость и прозрачность в отношениях с журналистами.

Как прошли выборы ректора АлтГУ

Большая часть делегатов конференции проголосовало за врио руководителя вуза Сергея Бочарова. Он получил 137 голосов из 210 возможных, сообщает «Политсиб.ру».

За пост ректора также боролись проректор по экономике и стратегическому развитию АлтГТУ Александр Жидких и завкафедрой зоологии и физиологии АлтГУ Александр Мацюра.

Еще одного потенциального кандидата, завкафедрой археологии, этнографии и музеологии Алексея Тишкина, не допустили до выборов. Ранее сообщалось, что он не прошел аттестацию в Минобрнауки РФ.