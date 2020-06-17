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Образование
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АлтГУ значительно укрепил свои позиции в ТОП-50 лучших вузов России RAEX

Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) raex-a.ru/rankings/vuz/vuz_2020 составило девятый ежегодный рейтинг лучших вузов России RAEX-100. При подготовке использовались статистические показатели, а также результаты опросов свыше 60 тыс. респондентов: представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников, работодателей.

Алтайский государственный университет.
Алтайский государственный университет.
Архив АлтГУ

Согласно опубликованному рейтингу опорный Алтайский государственный университет занял 44 место в общем списке вузов, поднявшись на 6 позиций по сравнению с 2019 г.

Среди классических вузов Сибирского федерального округа АлтГУ уверенно занимает 4 строчку, на сегодняшний день уступая только вузам проекта повышения международной конкурентоспособности «5−100»: Новосибирский государственный университет, Томский государственный университет и Сибирский федеральный университет.

Следует отметить, что АлтГУ улучшил свои позиции одновременно по всем трем направлениям рейтинговых оценок: по условиям для получения качественного образования поднялся на 4 позиции, по уровню научно-исследовательской деятельности — на 8 позиций, по уровню востребованности выпускников работодателями — на 22 позиции. Такое повышение конкурентоспособности университета произошло в том числе благодаря новым подходам к реализации в 2019 г. образовательных программ, ориентированных на перспективы развития рынка труда и кадровые потребности конкретных работодателей региона, и прежде всего, в части разработки и реализации гибких образовательных программ, обеспечивающих мобильность выпускников за счет сформированности компетенций в области предпринимательства, командной и проектной работы.

Сергей Бочаров,
ректор АлтГУ:

В АлтГУ сформировалась образовательная среда, обеспечивающая инициацию, поддержку и продвижение студенческих проектов в сфере будущей профессиональной деятельности. В институтах созданы центры профессиональной проектной деятельности, на базе которых проходило командное выполнение проектов по заказам работодателей. Произошла модернизация образовательной деятельности в части трансформации существующих и открытия новых образовательных программ, сконструированных в модульном формате, с целью подготовки высококвалифицированных кадров, владеющих наиболее востребованными профессиональными компетенциями, с ключевыми компетенциями цифровой экономики для дальнейшего трудоустройства на предприятиях базовых направлений развития Алтайского края, РФ и Центральной Азии. Возникли новые научно-технологические и индустриальные партнерства с предприятиями реального сектора экономики, основой этих взаимодействий явились создание и запуск индустриально-ориентированных образовательных программ, расширение существующих форматов взаимодействия с индустриальными партнерами и внедрение лучших практик вовлечения студентов в научно-исследовательскую и проектную деятельность.

В университете в качестве базиса успешного продвижения в RAEX называют следующие результаты развития системы образования АлтГУ за 2019 год:

  • 59 новых основных образовательных программ, построенных по модели модульных ОПОП, в которые внедрены общевузовские модули: «Цифровые технологии в профессиональной деятельности», «Проектный модуль», «Управление проектами в профессиональной деятельности», «Социальная коммуникация и культура», «Коммуникативно-деятельностный модуль», «Физическая культура и здоровье»;
  • удельный вес приведенного контингента по проектно-ориентированным образовательным программам, предполагающих командное выполнение проектов полного жизненного цикла, составил 43,2%, доля студентов, вовлечённых в проектирование по заказам работодателей — более 40%;
  • в 2019 г. впервые уровень трудоустройства выпускников АлтГУ в регионе по данным УПФР по Алтайскому краю превысил 77,6%, что составляет 120% (+14 п.п.) к 2018 г.;
  • университетом было разработано и реализовано 34 индивидуальные программы повышения квалификации по национальным проектам (7 программ по НП «Образование», ФП «Новые возможности для каждого» и 27 программ по НП «Демография», федеральная программа «Старшее поколение»), а также 8 корпоративных программ для промышленных предприятий региона.

Рейтинг вузов России RAEX успешно прошел международный аудит IREG Observatory, крупнейшей ассоциации составителей и потребителей образовательных рейтингов.

Напомним, что это уже третий успех АлтГУ в престижных вузовских рейтингах за последний месяц. Ранее стало известно, что Алтайский государственный университет занял в самом престижном рейтинге высших учебных заведений QS World University Rankings 2021 позицию 571−580 среди лучших вузов мира и вошел в топ-20 ведущих вузов России. Кроме того, АлтГУ отмечен в рейтинге U-Multirank 2020 Европейского центра развития высшего образования на 350 позиции среди лучших университетов мира и в топ-10 ведущих вузов России.

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