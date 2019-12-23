Ректор АлтГТУ Андрей Марков обещал исключить противостояние алтайских вузов

До этого Андрей Марков исполнял обязанности председателя Совета, сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.
Андрей Марков,
ректор АлтГТУ, председатель Совета ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай:
«Должность председателя — это координация деятельности всех учебных заведений. Своей задачей ставлю объединение вузов, никакого противостояния. Мы отлично осуществляем совместные проекты, а это в свою очередь идет на пользу каждому учебному заведению и способствует развитию Алтайского края»
Заместителем председателя избрали ректора Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета имени Василия Шукшина Людмилу Мокрецову.
Что случилось с Игорем Салданом?
20 ноября стало известно, что ректора Алтайского государственного медицинского университета Игоря Салдана сняли с занимаемой должности. Документ об его отставке подписала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.