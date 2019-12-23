Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 декабря
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Образование

Ректор АлтГТУ Андрей Марков обещал исключить противостояние алтайских вузов

Ректор АлтГТУ Андрей Марков занял пост председателя Совета ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай. Он сменил на этой должности ушедшего в отставку ректора АГМУ Игоря Салдана.

Андрей Марков, врио ректора АлтГТУ
Андрей Марков, врио ректора АлтГТУ
пресс-служба АлтГТУ

До этого Андрей Марков исполнял обязанности председателя Совета, сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

Андрей Марков,
ректор АлтГТУ, председатель Совета ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай:

«Должность председателя — это координация деятельности всех учебных заведений. Своей задачей ставлю объединение вузов, никакого противостояния. Мы отлично осуществляем совместные проекты, а это в свою очередь идет на пользу каждому учебному заведению и способствует развитию Алтайского края»

Заместителем председателя избрали ректора Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета имени Василия Шукшина Людмилу Мокрецову.

Что случилось с Игорем Салданом?

20 ноября стало известно, что ректора Алтайского государственного медицинского университета Игоря Салдана сняли с занимаемой должности. Документ об его отставке подписала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость