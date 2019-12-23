Ректор АлтГТУ Андрей Марков обещал исключить противостояние алтайских вузов

До этого Андрей Марков исполнял обязанности председателя Совета, сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

«Должность председателя — это координация деятельности всех учебных заведений. Своей задачей ставлю объединение вузов, никакого противостояния. Мы отлично осуществляем совместные проекты, а это в свою очередь идет на пользу каждому учебному заведению и способствует развитию Алтайского края»