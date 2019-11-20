В алтайском медуниверситете сменился ректор

С 21 ноября и.о. ректора станет заведующая кафедрой психиатрии, медицинской психологии и неврологии с курсом ДПО, доктор медицинских наук, профессор Ирина Шереметьева.

В беседе с «Банкфакс» она сказала, что глава федерального минздрава Вероника Скворцова пожелала ей удачи на новом поприще, а также призвала готовиться к аккредитации вуза, усиленно готовить новые кадры для региона, развивать образовательное учреждение и сохранить его целостность.

Шереметьева была в списке кандидатов на пост ректора на будущих выборах. Не исключено, что их отложат. Официальную информацию в вузе обещали дать позднее.

Игорь Салдан руководил АГМУ с 2014 года. С 1 октября 2019 года был в должности исполняющего обязанности из-за истечения срока его трудового контракта.