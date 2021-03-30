Архитектор Деринг выиграл конкурс на разработку концепции нового корпуса АлтГУ в центре Барнаула

Архитектурная мастерская Александра Деринга «Классика» стала победителем конкурса на разработку концепции учебно-лабораторного корпуса АлтГУ, который планируется построить в центре Барнаула, в сквере на площади Сахарова. Об этом стало известно 30 марта.

Несмотря на то, что планы строительства корпуса опорного университета вызывают критику отдельных горожан, архитекторы активно приняли участие в конкурсе. На него заявились 10 мастерских, причем не только из Алтайского края, но из Татарстана и Москвы.

На специальных стендах членам жюри и ученому совету вуза были представлены все конкурсные эскизы нового корпуса АлтГУ.

Кто оценивал эскизные работы

генеральный директор «Архи Групп» Андрей Суртаев,

председатель правления Алтайской организации Союза архитекторов России , вице-президент Союза архитекторов России Петр Анисифоров,

вице-президент Союза архитекторов России Петр Анисифоров, исполнительный директор Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири Сергей Шадрин,

первый заместитель генерального директора «Инвестиционно-строительная компания „Союз“» Александр Мишустин,

заместитель председателя комитета по строительству , архитектуре и развитию Барнаула Владимир Бутаков,

архитектуре и развитию Барнаула Владимир Бутаков, главный архитектор «Алтайгражданпроект» Евгений Башкиров,

депутат Барнаульской гордумы , директор ИСК «Алгоритм» Ксения Белоусова,

директор ИСК «Алгоритм» Ксения Белоусова, главный архитектор компании «Графит» Сергей Черепанов,

почетный архитектор России , заместитель директора казенного учреждения «Архитектура города Барнаула» Сергей Боженко,

заместитель директора казенного учреждения «Архитектура города Барнаула» Сергей Боженко, архитектор «Альфа-ПроекТ» Вадим Ломакин,

архитектор Владимир Ли Джи-дзун,

проректор по безопасности и общим вопросам АлтГУ Олег Ильиных.

В итоге по оценкам жюри лучшим был признан эскиз от архитектора Александра Деринга и его мастерской «Классика». Второе место заняла заявка архитектурного бюро MDVA, третье — авторский коллектив «АрхиГрупп».

Александр Деринг , архитектор , руководитель мастерской «Классика». Круглый стол «Город в городе». Белокуриха 2019. Анна Зайкова.

Но до начала строительства еще далеко. Сначала архитектору Дерингу предстоит разработать всю концепцию проекта, затем она будет представлена на градостроительном совете Барнаула. После этого руководству АлтГУ нужно получить федеральное финансирование на возведение объекта. Но самое главное и сложное — заручиться поддержкой горожан.

По предварительным оценкам, реализация всего проекта возведения нового корпуса может занять около пяти лет.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и мэрия Барнаула уже высказывали свою позицию в вопросе строительства нового корпуса АлтГУ. Чиновники считают, что объект, при всей его значимости для вуза, должен быть признан в первую очередь самими горожанами.