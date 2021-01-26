В духе солидарности. Мэрия Барнаула поддержала позицию правительства по возведению нового корпуса АлтГУ

Планы руководства Алтайского госуниверситета по строительству нового корпуса на ул. Димитрова, 66 прокомментировали в администрации краевой столицы. В пресс-службе отметили, что Барнаул — образовательный центр региона, поэтому развитие высших образовательных учреждений является важным аспектом развития города.

Нет проекта — обсуждать нечего

В мэрии отметили, что на данный момент в администрацию города, а также в комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула проект будущего здания университета на площади Сахарова не представлен.

Корпус АлтГУ. altapress.ru

«Если документация будет направлена, то она будет всесторонне обсуждаться согласно действующего законодательства, в том числе на Градостроительном совете города, в заседании которого возможно участие всех заинтересованных лиц. После всестороннего рассмотрения проекта будет принято решение о поддержке или отказе от реализации проекта», — рассказали в пресс-службе.

В администрации Барнаула в ответ на запрос altapress.ru также напомнили — проект нового корпуса должен пройти государственную экспертизу.

Мнение горожан учтут

В мэрии фактически повторили то, что совсем недавно транслировали в правительстве края.

Новый корпус АлтГУ. asu.ru.

Напомним, на запрос altapress.ru ответили, что возведение резонансного для некоторых представителей городской общественности объекта возможно лишь после всестороннего изучения разработанного проекта, его согласования во всех инстанциях в порядке, установленном законодательством.

При вынесении решения будет учтено мнение не только мэрии, архитекторов, специалистов профильных комитетов, градостроительного совета, но и горожан.

День города на площади Сахарова. Михаил Хаустов

Однако некоторые горожане, а также представители общественных организаций Барнаула, не разделяют оптимизм властей. Они выступают против строительства нового корпуса АлтГУ, как, впрочем, и любого объекта площади Сахарова.

Они придерживаются мнения, что застройка, особенно высотными зданиями любого назначения, испортит облик площади и уменьшит количество и без того дефицитных зеленых зон в центре Барнаула.

Мало места для студентов

В самом же вузе объяснили важную роль нового корпуса нехваткой площадей. Из-за этого университет вынужден арендовать около 20 тыс. кв. м. помещений.

Площадь Сахарова. 1971 год. Александр Антошкин

Первый проректор по учебной работе АлтГУ Евгения Жданова отметила, что за последние три года число бюджетных мест увеличилось. В 2019 году их было 609, в 2020-м — 1928, в текущем в ряды студентов университета могут принять еще больше — 2533 человека.

«Рост планируется и дальше. В нескольких институтах этот рост произошел радикально. Например, Институт географии набирает на первый курс почти 350 человек. Три года назад эта цифра была меньше в три раза», — подчеркнула Жданова.

Далее в университете напомнили, что еще в 1980-х участок, отведенный для строительства нового корпуса, был отдан под возведение 8-ми этажного, с учетом цокольного этажа, здания библиотеки АлтГУ.

Сейчас же, по предварительным оценкам, планируется построить разноуровневый объект, состоящий из 10−12-этажной учебно-лабораторной и пятиэтажной лекционной частей.

Корпус «Д» АлтГУ. www.facebook.com/aleksandr.dering

Руководство вуза заверило, что в проекте, на разработку которого уже размещен тендер, большое внимание уделят «сохранению и приумножению площади зеленых насаждений и благоустройству территорий». Сам же корпус планируется вписать в архитектурный ландшафт центра краевой столицы.

Тем временем площадь Сахарова уже претерпевает изменения. В конце прошлого года здесь демонтировали один из привычных символов города — колесо обозрения, которое находилось на территории парка «Барнаульская крепость». Аттракцион работал здесь с 2002 года.