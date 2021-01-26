В духе солидарности. Мэрия Барнаула поддержала позицию правительства по возведению нового корпуса АлтГУ

Нет проекта — обсуждать нечего
В мэрии отметили, что на данный момент в администрацию города, а также в комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула проект будущего здания университета на площади Сахарова не представлен.
«Если документация будет направлена, то она будет всесторонне обсуждаться согласно действующего законодательства, в том числе на Градостроительном совете города, в заседании которого возможно участие всех заинтересованных лиц. После всестороннего рассмотрения проекта будет принято решение о поддержке или отказе от реализации проекта», — рассказали в пресс-службе.
В администрации Барнаула в ответ на запрос altapress.ru также напомнили — проект нового корпуса должен пройти государственную экспертизу.
Мнение горожан учтут
В мэрии фактически повторили то, что совсем недавно транслировали в правительстве края.
Напомним, на запрос altapress.ru ответили, что возведение резонансного для некоторых представителей городской общественности объекта возможно лишь после всестороннего изучения разработанного проекта, его согласования во всех инстанциях в порядке, установленном законодательством.
При вынесении решения будет учтено мнение не только мэрии, архитекторов, специалистов профильных комитетов, градостроительного совета, но и горожан.
Однако некоторые горожане, а также представители общественных организаций Барнаула, не разделяют оптимизм властей. Они выступают против строительства нового корпуса АлтГУ, как, впрочем, и любого объекта площади Сахарова.
Они придерживаются мнения, что застройка, особенно высотными зданиями любого назначения, испортит облик площади и уменьшит количество и без того дефицитных зеленых зон в центре Барнаула.
Мало места для студентов
В самом же вузе объяснили важную роль нового корпуса нехваткой площадей. Из-за этого университет вынужден арендовать около 20 тыс. кв. м. помещений.
Первый проректор по учебной работе АлтГУ Евгения Жданова отметила, что за последние три года число бюджетных мест увеличилось. В 2019 году их было 609, в 2020-м — 1928, в текущем в ряды студентов университета могут принять еще больше — 2533 человека.
«Рост планируется и дальше. В нескольких институтах этот рост произошел радикально. Например, Институт географии набирает на первый курс почти 350 человек. Три года назад эта цифра была меньше в три раза», — подчеркнула Жданова.
Далее в университете напомнили, что еще в 1980-х участок, отведенный для строительства нового корпуса, был отдан под возведение 8-ми этажного, с учетом цокольного этажа, здания библиотеки АлтГУ.
Сейчас же, по предварительным оценкам, планируется построить разноуровневый объект, состоящий из 10−12-этажной учебно-лабораторной и пятиэтажной лекционной частей.
Руководство вуза заверило, что в проекте, на разработку которого уже размещен тендер, большое внимание уделят «сохранению и приумножению площади зеленых насаждений и благоустройству территорий». Сам же корпус планируется вписать в архитектурный ландшафт центра краевой столицы.
Тем временем площадь Сахарова уже претерпевает изменения. В конце прошлого года здесь демонтировали один из привычных символов города — колесо обозрения, которое находилось на территории парка «Барнаульская крепость». Аттракцион работал здесь с 2002 года.