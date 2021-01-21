Заинтересованы в развитии. Власти прокомментировали планы по созданию нового корпуса АлтГУ в Барнауле

В региональном правительстве отметили, что возведение здания на Димитрова, 66 возможно только после детального изучения разработанного проекта, его согласования во всех инстанциях в порядке, установленном законодательством. При вынесении решения будет учтено мнение не только мэрии, архитекторов, специалистов профильных комитетов, градостроительного совета, но и горожан.

Дмитрий Негреев,

начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике:

Правительство Алтайского края поддерживает все социальные и экономические проекты, направленные на развитие нашего региона. К таким проектам, безусловно, относится улучшение материально-технической базы вузов, строительство новых корпусов университетов. Идея строительства нового корпуса Алтайского государственного университета на площади Сахарова, активно обсуждаемая в СМИ, требует всестороннего изучения. Приступить к нему можно будет только после разработки проекта, его рассмотрения и согласования в установленном законом порядке. Свое слово должны будут сказать архитекторы, специалисты коммунального и дорожно-транспортного хозяйства, горожане. Надеемся, что в ходе прохождения необходимых процедур (рассмотрение проекта градостроительным советом, администрацией Барнаула, Министерством науки и высшего образования РФ, на общественных слушаниях) все материалы и обоснования будут детально изучены и оценены. АлтГУ не обращался к краевым властям за поддержкой идеи строительства нового корпуса в сквере на площади Сахарова. Если руководство вуза обратится, Губернатор и Правительство края попросят представить все необходимые материалы, будут внимательно изучать проект, мнение предыдущих инстанций и сформулируют свою позицию. Сегодня, основываясь только на решениях 80-х — 90-х годов прошлого века, обсуждать строительство нового корпуса несерьезно.

Новый корпус АлтГУ. asu.ru.

Ранее свое мнение относительно планов о строительстве нового корпуса высказало руководство Алтайского госуниверситета и общественники.

В вузе отметили, что АлтГУ столкнулся с нехваткой площадей, из-за чего вынужден арендовать около 20 тыс. кв. м. учебных помещений.

Руководство вуза заверило, что в проекте, на разработку которого уже размещен тендер, будет большое внимание уделяется «сохранению и приумножению площади зеленых насаждений и благоустройству территорий». Сам же корпус планируется вписать в архитектурный ландшафт центра краевой столицы.

Некоторые общественники выступили против строительства здания на месте сквера на Сахарова. Они считают, что объект испортит облик площади и увеличит дефицит зелени в центре Барнаула.

Городские власти озвучат свою позицию в отношении строительства нового корпуса Алтайского госуниверситета в ближайшее время. Altapress.ru будет следить за развитием ситуации.