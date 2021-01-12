В АлтГУ объяснили, зачем вузу нужен новый корпус на месте сквера в самом центре Барнаула

Алтайский государственный университет на условиях конкурса приступил к поиску разработчика проектной документации для строительства нового учебного корпуса.

Ранее сообщали, что АлтГУ объявил закупку на разработку проекта строительства нового корпуса в сквере в районе площади Сахарова в Барнауле. Стоимость контракта — 25 млн рублей.

Как отметила первый проректор по учебной работе АлтГУ Евгения Жданова, за последние три года увеличилось число бюджетных мест: 1609 в 2019 году, 1928 — в 2020-м, а в 2021-м планируют принять 2533 студента.

«Рост планируется и дальше. В нескольких институтах этот рост произошел радикально. Например, Институт географии набирает на первый курс почти 350 человек. Три года назад эта цифра была меньше в три раза», — подчеркнула она

АлтГУ столкнулся с нехваткой площадей. Сегодня вуз вынужден арендовать примерно 20 тыс. кв. метров учебных площадей.

В университете напомнили, что участок, где планируют построить новый корпус, еще в конце 1980-х годов отдали под строительство 8-ми этажного, с учетом цокольного этажа, здания библиотеки АлтГУ.

«Важно учитывать и расположение нового корпуса в шаговой доступности от других учебных корпусов АлтГУ, что соответствует кампусному принципу и безусловно будет удобным и для студентов, и для преподавателей», — добавили в вузе.

Предварительный концепт нового корпуса подразумевает, что он будет разноуровневым: 10−12 этажная учебно-лабораторная часть и 5-ти этажная лекционная часть.

Новый корпус должен иметь современный вид, удачно вписываться в архитектурный ландшафт центра Барнаула. Окончательный внешний вид здания определят объемно-планировочные решения при проектировании.

Руководство вуза заверило, что большое внимание в проекте уделят сохранению и приумножению площади зеленых насаждений и благоустройству территории.

Напомним, идея построить в центре Барнаула новый корпус АлтГУ получила массу противников. В городе уже проходили пикеты с призывами не застраивать сквер в границах пр. Ленина, ул. Димитрова, пр. Социалистического и ул. Молодежной.