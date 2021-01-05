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Образование

25 млн рублей готовы заплатить за нашумевший проект нового корпуса АлтГУ в центре Барнаула

Алтайский государственный университет объявил закупку на разработку проекта строительства нового корпуса в сквере в районе площади Сахарова в Барнауле. Начальная (максимальная) стоимость контракта — 25 млн рублей.

Сквер у корпуса "Д" АлтГУ.
Сквер у корпуса "Д" АлтГУ.
"Гражданский патруль"

Объект закупки значится следующим образом: «Разработка проектной документации для строительства „Учебно — лабораторного корпуса Алтайского государственного университета, по адресу: г. Барнаул, ул. Димитрова, 66“».

Заявки принимаются до 15 января, а итоги конкурса, как ожидается, будут подведены 25 января.

Компании, которая возьмется за исполнение контракта, предстоит обеспечить инженерные изыскания и разработать проект нового корпуса классического университета.

При этом подрядчику необходимо найти такое технологическое решение, при котором новый корпус вуза будет соединен с уже существующим корпусом «Д».

Проект нового корпуса АлтГУ на пересечении проспекта Социалистического и улицы Димитрова.
Проект нового корпуса АлтГУ на пересечении проспекта Социалистического и улицы Димитрова.
предоставлено разработчиками

Высотность нового здания запланирована от пяти до 12 этажей над землей, а также предполагает создание до трех подземных этажей.

Внутри строения планируется создать лаборатории, конструкторские бюро, аудитории, библиотеку и целый ряд других помещений.

Отметим, что идея возвести в центре Барнаула новый корпус АлтГУ вызывает одобрение далеко не у всех. В городе уже проходили пикеты с призывами не застраивать сквер в сердце краевой столицы.

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