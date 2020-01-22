Ученый публично выступил против застройки сквера в Барнауле

Кандидат исторических наук, краевед Данил Дегтярев публично обратился к руководству АлтГУ с требованием перестать игнорировать мнение барнаульцев и рассмотреть для строительства нового корпуса вуза участок, не занятый зелеными насаждениями. Об этом сообщили в правозащитной организации «Гражданский патруль».

Данил Дегтярев на пикете против корпуса АлтГУ на пл. Сахарова.

Ученый вышел на одиночный пикет против строительства нового корпуса вуза на месте сквера на площади Сахарова. Свои планы учебное заведение озвучило еще несколько месяцев назад.

«И за это время руководство университета так и не захотело идти на компромисс, не готово даже обсуждать другие варианты. Это и заставило меня выйти на акцию протеста», — заявил Дегтярев. Его поддерживают и в «Гражданском патруле».

Новый корпус госуниверситета только улучшит облик города, если его построить на месте старого частного сектора на ул. Шевченко, между пр. Сибирским и бульваром 9 Января, считают активисты, там около восьми домов, которые можно расселить и снести.

«Ранее на это месте планировался пройти Обской бульвар, проект которого до сих пор переходит из генплана в генплан, но так и не реализован. Строительство нового корпуса послужило бы созданию новой красивой улицы. Это центр города. Рядом другие университеты. До остальных корпусов АГУ всего 10 минут ходьбы», — уточнил руководитель местного отделения «Гражданского патруля» Игорь Берг.

Другой вариант, который предлагают общественники, это заброшенное здание на проспекте Ленина, 106б. Оно находится в шаговой доступности от «Универ-сити».

Ранее Данил Дегтярев в соцсетях высказывал свою позицию. На что резко отреагировал пресс-секретарь вуза Дмитрий Марьин и посоветовал обратиться в Общественную палату края.

Проект нового корпуса АлтГУ на пересечении проспекта Социалистического и улицы Димитрова. предоставлено разработчиками

Что хочет АлтГУ

Вуз намерен построить восьмиэтажное здание. В корпусе запроектированы учебный, лабораторный и административный блоки. Планируется, что его площадь будет более 15 тыс. кв. метров.

В здании предусмотрен атриум (общее пространство, такое же есть в корпусе на улице Молодежной).

Использовать его хотят как рекреационную зону для студентов и преподавателей. Под зданием архитекторы запланировали разместить два уровня парковок на 60 машиномест. Въезд на подземную парковку хотят сделать со стороны ул. Димитрова.

В феврале 2017 года новость о планах АлтГУ вызвала бурную дискуссию. Комиссар галереи «Республика ИЗО» Вадим Климов, заявил, что увиденный им на altapress.ru рендер нового здания университета — «монстр».