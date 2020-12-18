Колесо обозрения начали демонтировать на площади Сахарова в центре Барнаула

Согласно планам, которые обозначили представители «Барнаульской крепости», на демонтаж аттракциона уйдет порядка 10 дней. Затем специалисты изучат состояние колеса обозрения и проведут его ремонт.
О планах, связанных с демонтажем этой конструкции, стало известно еще летом текущего года, когда руководитель парка Роман Романов объявил, что «Барнаульская крепость» будет ликвидирована в связи с тяжелой экономической ситуацией.
Дело в том, что парковый бизнес понес огромные убытки в связи с пандемией коронавируса.
«Мы приняли решение в связи с экономической ситуацией, что два моих проекта — „Экстрим“ и „Барнаульская крепость“ — будут ликвидированы. Они затратные, хлопотные, особенно при том уровне неопределенности, в котором мы сейчас существуем», — рассказал в августе 2020 года Роман Романов.
Колесо обозрения на площади Сахарова работало с 2002 года.