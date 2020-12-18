Колесо обозрения начали демонтировать на площади Сахарова в центре Барнаула

Площадь Сахарова, расположенная в самом центре Барнаула, в ближайшее время изменит свой облик — 18 декабря здесь начали демонтировать колесо обозрения, которое находится на территории парка «Барнаульская крепость».

Согласно планам, которые обозначили представители «Барнаульской крепости», на демонтаж аттракциона уйдет порядка 10 дней. Затем специалисты изучат состояние колеса обозрения и проведут его ремонт.

О планах, связанных с демонтажем этой конструкции, стало известно еще летом текущего года, когда руководитель парка Роман Романов объявил, что «Барнаульская крепость» будет ликвидирована в связи с тяжелой экономической ситуацией.

Дело в том, что парковый бизнес понес огромные убытки в связи с пандемией коронавируса.

Колесо обозрения. Анна Зайкова , altapress.ru

«Мы приняли решение в связи с экономической ситуацией, что два моих проекта — „Экстрим“ и „Барнаульская крепость“ — будут ликвидированы. Они затратные, хлопотные, особенно при том уровне неопределенности, в котором мы сейчас существуем», — рассказал в августе 2020 года Роман Романов.

Колесо обозрения на площади Сахарова работало с 2002 года.