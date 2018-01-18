Барнаулец воюет с руководством алтайского медуниверситета

В редакцию altapress.ru обратился барнаулец Иннокентий Груздев, бывший студент АГМУ. Он намерен судиться с администрацией университета из-за того, что его, как он считает, незаконно не восстановили. Вуз в свою очередь уже подал на него в суд, чтобы вернуть долг за обучение.
В 2014 году Иннокентия отчислили из университета за долг по предмету "Нормальная анатомия". В том же году он восстановился на платное обучение, сдал этот предмет, а в декабре 2015 года его вновь отчислили — за задолженность по оплате семестра.
В июле 2017 года Груздев написал заявление с просьбой восстановить его на третий курс педиатрического факультета. 23 августа состоялась комиссия по восстановлению. Парня не допустили до собеседования, обосновав это тем, что у него "висит" денежный долг за обучение. Однако в требовании о погашении задолженности Груздева просили рассчитаться с вузом до 1 октября — то есть, он имел право оплатить долг в течение двух месяцев после заседания комиссии.
Иннокентий Груздев,
бывший студент АГМУ:
— В ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" нет положения, которое не дает права восстановить студента в университете при имеющейся задолженности. Нет такого указания и во внутренних документах вуза. Я озвучивал декану и проректору по учебной работе, что после восстановления сразу же погашу задолженность и внесу деньги за следующий семестр. Таковым было требование организации, которая согласилась оплачивать мое обучение. Но они это проигнорировали. Официального решения от АГМУ о том, что меня не восстановили, я так и не получил, хотя они обязаны были уведомить меня о решении комиссии.
После этого Иннокентий обратился с жалобой в прокуратуру Центрального района. Ответ ведомства его шокировал.
Иннокентий Груздев,
бывший студент АГМУ:
— Университет предоставил прокуратуре сфальсифицированные данные о том, что я имею низкую успеваемость, что я вообще не присутствовал на комиссии по восстановлению и не принимал участия в собеседовании, до которого меня же и не допустили.
Парень обжаловал ответ прокуратуры Центрального района в краевой инстанции, но результатов это не дало. Оба ведомства в своих ответах озвучили позицию университета и заявили, что "проверка нарушений не выявила".
После истечения срока оплаты (1 октября 2017 года) вуз подал в суд с целью вернуть деньги, которые ему должен отчисленный студент — 46 тысяч рублей. По этому вопросу уже состоялось первое заседание суда, где парень озвучил свою позицию. Он намерен уменьшить сумму долга, поскольку оказывал ряд услуг университету, которые оценил в 18 тысяч рублей. Также барнаулец решил подать встречное заявление в суд на университет за неправомерный отказ в восстановлении.
Altapress.ru направлял официальный запрос в АГМУ с просьбой прокомментировать ситуацию еще 21 декабря 2017 года. Вуз не ответил в установленные законом сроки и отказался от комментариев без объяснения причин.
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