Барнаулец воюет с руководством алтайского медуниверситета

В 2014 году Иннокентия отчислили из университета за долг по предмету "Нормальная анатомия". В том же году он восстановился на платное обучение, сдал этот предмет, а в декабре 2015 года его вновь отчислили — за задолженность по оплате семестра.

В июле 2017 года Груздев написал заявление с просьбой восстановить его на третий курс педиатрического факультета. 23 августа состоялась комиссия по восстановлению. Парня не допустили до собеседования, обосновав это тем, что у него "висит" денежный долг за обучение. Однако в требовании о погашении задолженности Груздева просили рассчитаться с вузом до 1 октября — то есть, он имел право оплатить долг в течение двух месяцев после заседания комиссии.

Иннокентий Груздев,

бывший студент АГМУ:

Требование об оплате долга. — В ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" нет положения, которое не дает права восстановить студента в университете при имеющейся задолженности. Нет такого указания и во внутренних документах вуза. Я озвучивал декану и проректору по учебной работе, что после восстановления сразу же погашу задолженность и внесу деньги за следующий семестр. Таковым было требование организации, которая согласилась оплачивать мое обучение. Но они это проигнорировали. Официального решения от АГМУ о том, что меня не восстановили, я так и не получил, хотя они обязаны были уведомить меня о решении комиссии.

После этого Иннокентий обратился с жалобой в прокуратуру Центрального района. Ответ ведомства его шокировал.

Иннокентий Груздев,

бывший студент АГМУ:

— Университет предоставил прокуратуре сфальсифицированные данные о том, что я имею низкую успеваемость, что я вообще не присутствовал на комиссии по восстановлению и не принимал участия в собеседовании, до которого меня же и не допустили.

Парень обжаловал ответ прокуратуры Центрального района в краевой инстанции, но результатов это не дало. Оба ведомства в своих ответах озвучили позицию университета и заявили, что "проверка нарушений не выявила".

После истечения срока оплаты (1 октября 2017 года) вуз подал в суд с целью вернуть деньги, которые ему должен отчисленный студент — 46 тысяч рублей. По этому вопросу уже состоялось первое заседание суда, где парень озвучил свою позицию. Он намерен уменьшить сумму долга, поскольку оказывал ряд услуг университету, которые оценил в 18 тысяч рублей. Также барнаулец решил подать встречное заявление в суд на университет за неправомерный отказ в восстановлении.

Altapress.ru направлял официальный запрос в АГМУ с просьбой прокомментировать ситуацию еще 21 декабря 2017 года. Вуз не ответил в установленные законом сроки и отказался от комментариев без объяснения причин.