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Образование

Барнаульский учитель предложил рассказывать школьникам историю региона на классных часах, чтобы «воспитать патриотов»

Учитель истории и обществознания барнаульского лицея № 3 Марат Галиев предложил ввести в школах классные часы, на которых ученикам будут рассказывать про Алтайский край. Внеклассные уроки будут посвящены 85-летию региона.

В сельской школе.
В сельской школе.
altapress.ru

Юбилей Алтайского края будет отмечаться в сентябре. К этой дате уже запланированы концерты, выставки, мастер-классы, социальные акции и спортивные соревнования, отмечают в пресс-службе регионального правительства.

В дополнение к этим событиями Марат Галиев предложил запустить в школах проект «Классный час: 85 лет Алтайскому краю».

«Сегодняшний ученик — это часть современной цивилизации. Его жизнь протекает в основном у экрана смартфона и компьютера, где в большей степени показывают зарубежные фильмы и вовсе не воспитывают гражданина и патриота Родины», — заявляет педагог.

Галиев предлагает организовать серию тематических классных часов, на которых школьникам расскажут историю края и о знаменитых уроженцах — героях войн, ученых, деятелях культуры, искусства и простых тружениках.

«Дети должны знать фамилии наших великих земляков, знать историю великого подвига жителей Алтайского края в годы Великой Отечественной войны, ведь. не зная прошлого родного края, трудно планировать его будущее», — говорит учитель барнаульского лицея.

Идею поддержали в Минобрнауки края — проект школьного педагога включили в план мероприятий по празднованию юбилея.

Ранее в Минкульте рассказали, каких культурных событий ждать в Алтайском крае в 2022 году.

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