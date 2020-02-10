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Образование

Барнаульцы «расхватали» места в популярных школах за считаные дни

1 февраля, в первый день приема заявлений на зачисление в школы, родители будущих первоклассников подали несколько тысяч заявлений. В самых популярных барнаульских школах уже нет мест, сообщает ГТРК «Алтай».

Первоклассник. Школа.
Первоклассник. Школа.
Олег Богданов

Первые классы в школе № 135, 98, гимназиях № 22, 40 и 42 и барнаульском кадетском корпусе сформировались сразу, мест там больше нет.

Городской комитет по образованию будет рекомендовать детей к зачислению в соседние школы.

«В любом случае, без мест они не останутся», — пообещала председатель профильного комитета Людмила Бологова.

Всего в барнаульские школы подали более 5 тысяч 400 заявлений, зачислено 2 100 учеников.

Прием в школы по прописке продлится до конца июня.

Ранее в правительстве Алтайского края рассказали, какие школы построят в 2020 году.

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