Более 300 барнаульских детей не взяли в школы по прописке

В Барнауле 325 будущих первоклассников не смогли попасть в школу по прописке. Об этом сообщили «Вести Алтай».

Больше всего отказов получили семьи, которые подали заявления в школу № 136 Индустриального района. В число первоклашек не смогли попасть 118 детей.

Школу построили всего на 550 учеников, но сейчас в ней уже учится в три раза больше человек. Комнаты для игр, продленок и учительской переделали в классы — теперь там стоят парты.

Начальная школа в 136-й — одна из самых переполненных в Барнауле. В этом году здесь учатся 210 первоклассников.

По прописке в неё смогли попасть только 100 человек.

В комитете по образованию отметили, что в самом проблемном — Индустриальном районе свободными в школах остаются 800 мест.

Новое учебное заведение в районе построят только через два года.

Ранее сообщалось, что в Барнауле отремонтируют 40 школ.