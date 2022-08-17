Более 15 тыс. рублей потратят родители на сборы ребенка к школе в Алтайском крае

В этом году родители потратят от 15 тыс. рублей на сбор ребенка в школу в Алтайском крае, показал опрос Зарплаты.ру .

В исследовании участвовали родители от 30 до 55 лет. Примерно 45% из них планируют потратить более 15 тыс. рублей на портфели, форму и канцелярию.

Более половины отложили на школьную форму более 5 тыс. рублей. В меньшую сумму хотят уложиться 26% респондентов.

Остальные опрошенные родители в 2022-м покупать форму не собираются.

Школьная форма. Полина Ермакова

Что касается спортивной формы, то здесь все более оптимистично. Примерно 1−2 тыс. рублей на нее хотят 27% родителей, а 2−5 тыс. рублей — 43%. Однако вложить более 5 тыс. рублей готовы только 13% семей.

Кроссовки. Обувь. СС0

На рюкзак мамы с папами тратят меньше всего: до 2 тыс. рублей — 28% опрошенных, 2−5 тыс. рублей — 43%.

Рюкзак за большую сумму позволят себе только 4% опрошенных. Оставшиеся 25% школьников пойдут в на 1 сентября с прошлогодними ранцами.

Подросток. Школа. Рюкзак. CC0

Многие родители надеются, что обувь детям обойдется до 2 тыс. рублей — так ответили 26% опрошенных.

За 2−5 тыс. рублей купят обувь 43% родителей, а за более чем 5 тыс. рублей — 22%. Еще 9% приобретать обувь не будут.

На канцелярию в Алтайском крае потратят до 1 тыс. рублей 22% родителей, до 2 тыс. рублей — 44%, до 3 тыс. рублей — 18%, а более 3 тыс. рублей — 16%.

Школа. Цветные карандаши СС0

Больше всего родители потратят на смартфоны и планшеты: 5−10 тыс. рублей — 14% респондентов, 10−20 тыс. — 12%, до 30 тыс. — 6%, 30−40 тыс. —3%, более 40 тыс. — 5%.

Остальные не планируют покупать ученикам технику.

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