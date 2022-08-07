Жители Алтайского края назвали самые престижные профессии

Наиболее престижной в Алтайском крае оказалась профессия программиста, следует из результатов опроса сервиса «Зарплата.ру».

Респондентам предлагали ответить на несколько вопросов о своей профессии. В частности, их спрашивали, считают ли они свою профессию престижной и/или прибыльной.

В целом по региону 47% жителей считают свою профессию престижной, но только треть — высокооплачиваемой.

С большим отрывом в опросе лидируют программисты и другие работники сферы информационных технологий. 38% назвали свою работу престижной, 36% - прибыльной.

Остальные профессии не набрали больше 10%. В рейтинге «престижа» у госслужащих — 10%, врачей — 8%, силовиков — 7%, юристов и экономистов — 6%, инженеров — 5%.

Наиболее денежными жители Алтайского края после «айтишников» назвали чиновников (10%), банкиров (9%), нефтяников (7%) и юристов (6%), летчиков и космонавтов — 5%.

Напомним, «Яндекс» назвал 11 главных достопримечательностей Алтайского края. Первую тройку лидеров составили Денисова пещера (238-е место во всероссийском рейтинге), краевой Театр музкомедии и Нагорный парк. Пятерку дополнили Дом под шпилем и Горная аптека.