«Яндекс» назвал главные достопримечательности Алтайского края

Главными критериями для отбора послужили наличие страницы объекта в «Википедии» и не менее 500 поисковых запросов в год.
Первую тройку лидеров составили Денисова пещера (238-е место во всероссийском рейтинге), краевой Театр музкомедии и Нагорный парк. Пятерку дополнили Дом под шпилем и Горная аптека.
Также в топ-10 вошли Молодежный театр Алтая, Театр драмы имени Шукшина, барнаульский парк «Изумрудный», Демидовский стоп и Покровский собор в краевой столице.
Заключительную, 11-ю строчку рейтинга занял Дом Шадрина.
По количеству достопримечательностей Алтайский край занял 45 место по России.
Напомним, достопримечательности Алтайского края попали на открытки из лимитированной серии Почты России. Открытки, подготовленные совместно с Ростуризмом и Русским географическим обществом, посвящены направлениям летнего туризма.
Серию украсили лучшие работы из архивов ежегодного фотоконкурса РГО «Самая красивая страна». Для каждого региона подготовили пять вариантов открыток с разными достопримечательностями.
Для Алтайского края это реки Катунь и Барнаулка, озера Бурсоль и Светлое, а также Алтайское Холмогорье.