«Яндекс» назвал главные достопримечательности Алтайского края

В Алтайском крае есть 11 главных достопримечательностей, известность которых выходит за пределы региона. К такому выводу пришли аналитики сервиса « Яндекс. Путешествия ».

Главными критериями для отбора послужили наличие страницы объекта в «Википедии» и не менее 500 поисковых запросов в год.

Первую тройку лидеров составили Денисова пещера (238-е место во всероссийском рейтинге), краевой Театр музкомедии и Нагорный парк. Пятерку дополнили Дом под шпилем и Горная аптека.

Также в топ-10 вошли Молодежный театр Алтая, Театр драмы имени Шукшина, барнаульский парк «Изумрудный», Демидовский стоп и Покровский собор в краевой столице.

Заключительную, 11-ю строчку рейтинга занял Дом Шадрина.

По количеству достопримечательностей Алтайский край занял 45 место по России.

Напомним, достопримечательности Алтайского края попали на открытки из лимитированной серии Почты России. Открытки, подготовленные совместно с Ростуризмом и Русским географическим обществом, посвящены направлениям летнего туризма.

Серию украсили лучшие работы из архивов ежегодного фотоконкурса РГО «Самая красивая страна». Для каждого региона подготовили пять вариантов открыток с разными достопримечательностями.

Для Алтайского края это реки Катунь и Барнаулка, озера Бурсоль и Светлое, а также Алтайское Холмогорье.