«Вживую еще красивее». Пять алтайских достопримечательностей попали на лимитированные открытки

Открытки, подготовленные совместно с Ростуризмом и Русским географическим обществом, посвящены направлениям летнего туризма.

Серию украсили лучшие работы из архивов ежегодного фотоконкурса РГО «Самая красивая страна». Для каждого региона подготовили пять вариантов открыток с разными достопримечательностями.

«В Алтайском крае можно купить открытки с изображением рек Катунь и Барнаулка, озёр Бурсоль и Светлое, Алтайского Холмогорья», — говорится в сообщении.

Тираж каждого варианта — 1 000 экземпляров, стоимость одной открытки — 44 рубля.

Приобрести открытки можно в почтовых отделениях регионов, вошедших в серию, а также в магазине Русского географического общества в Москве.

«К сожалению, иногда мы забываем, насколько наша страна красива, многогранна и удивительна. А ведь в России столько прекрасных уголков. Убедиться в этом проще всего отправившись в путешествие. А серия фотооткрыток может стать богатым материалом для вдохновения на личные географические открытия», — подчеркнул заместитель исполнительного директора РГО Сергей Корлыханов.

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