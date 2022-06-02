2 июня
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Жизнь

«Вживую еще красивее». Пять алтайских достопримечательностей попали на лимитированные открытки

Достопримечательности Алтайского края попали на открытки из лимитированной серии Почты России, сообщает мэрия Барнаула.

Катунь.
Катунь.
Дмитрий Лямзин

Открытки, подготовленные совместно с Ростуризмом и Русским географическим обществом, посвящены направлениям летнего туризма.

Серию украсили лучшие работы из архивов ежегодного фотоконкурса РГО «Самая красивая страна». Для каждого региона подготовили пять вариантов открыток с разными достопримечательностями.

«В Алтайском крае можно купить открытки с изображением рек Катунь и Барнаулка, озёр Бурсоль и Светлое, Алтайского Холмогорья», — говорится в сообщении.

Тираж каждого варианта — 1 000 экземпляров, стоимость одной открытки — 44 рубля.

Приобрести открытки можно в почтовых отделениях регионов, вошедших в серию, а также в магазине Русского географического общества в Москве.

«К сожалению, иногда мы забываем, насколько наша страна красива, многогранна и удивительна. А ведь в России столько прекрасных уголков. Убедиться в этом проще всего отправившись в путешествие. А серия фотооткрыток может стать богатым материалом для вдохновения на личные географические открытия», — подчеркнул заместитель исполнительного директора РГО Сергей Корлыханов.

Ранее рисунок барнаульского школьника распечатали на миллионе конвертов.

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