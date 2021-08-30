Рисунок барнаульского школьника распечатали на миллионе конвертов

Рисунок барнаульского школьника нанесли на маркированный конверт, посвященный самой длинной артековской смене, сообщает мэрия Барнаула.

Конверт с рисунком школьника из Барнаула.

К 80-летию самой длинной смены «Артека» выпустили специальный почтовый штемпель и 1 млн маркированных конвертов — по рисунку школьника из Барнаула.

«Десятиклассник школы № 64 Григорий Шатулов стал победителем всероссийского конкурса рисунков „Самая длинная смена „Артека“ 22.06.1941 — 12.01.1945“», — рассказали в мэрии.

Самая длинная смена в «Артеке» началась 22 июня 1941 года — она продлилась 1301 день, детей после объявления войны отправили в Алтайский край.

«На конкурс ребята представили много работ. Выбран для конверта рисунок юного жителя Алтайского края. Пусть каждый, кто увидит этот конверт, вспомнит о том, что подвиги могут совершать даже самые юные граждане страны», — отметила Евгения Елисеева, первый заместитель директора МДЦ «Артек».

Маркированный конверт можно приобрести во всех отделениях почтовой связи в России.

Ранее в Алтайском крае предложили построить не один, а сразу два «Артека».