Глава Завьяловского района предложил построить в Алтайском крае не один, а сразу два «Артека»

Накануне стало известно, что на территории «Бирюзовой Катуни» появится «Сибирский Артек». Проект и основные условия его строительства обсудили на выездном заседании с участием замминистра просвещения Екатериной Толстиковой. Идею понравилась главе Завьяловского района Николаю Губерту, и он высказал инициативу построить на знаменитом Соленом озере новый современный детский лагерь того же типа.

Сейчас на территории муниципалитета функционирует лагерь отдыха «Спутник». По словам главы района условия пребывания в нем оставляют желать лучшего. Так, почему бы не построить свой «Артек». Свое мнение Николай Губерт высказал на во время встречи работников образования Завьяловского района с депутатом Госдумы Иваном Лоором.

«Ежегодно все присутствующие сегодня в этом зале ремонтируют его, белят, красят в преддверии очередного сезона летнего отдыха. А потом наши дети там отдыхают, как при первобытнообщинном строе. Чтобы сделать отдых подрастающего поколения более качественным, можно построить лагерь типа „Артека“. Но нет такой федеральной программы. А за счет региона такую глыбу нам не сдвинуть», — рассказал он.

Детский лагерь «Артек». artek.org.

Выслушав мнения всех присутствующих педагогов, депутат ответил, что нужно четко сформулировать и внимательно изучить данное предложение.