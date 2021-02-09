Глава Завьяловского района предложил построить в Алтайском крае не один, а сразу два «Артека»

Сейчас на территории муниципалитета функционирует лагерь отдыха «Спутник». По словам главы района условия пребывания в нем оставляют желать лучшего. Так, почему бы не построить свой «Артек». Свое мнение Николай Губерт высказал на во время встречи работников образования Завьяловского района с депутатом Госдумы Иваном Лоором.
«Ежегодно все присутствующие сегодня в этом зале ремонтируют его, белят, красят в преддверии очередного сезона летнего отдыха. А потом наши дети там отдыхают, как при первобытнообщинном строе. Чтобы сделать отдых подрастающего поколения более качественным, можно построить лагерь типа „Артека“. Но нет такой федеральной программы. А за счет региона такую глыбу нам не сдвинуть», — рассказал он.
Выслушав мнения всех присутствующих педагогов, депутат ответил, что нужно четко сформулировать и внимательно изучить данное предложение.
«Мне импонирует, как вы подходите к вопросу, это государственное мышление. И предложенная идея — однозначно интересная. Не в каждом районе есть такое замечательное озеро, как ваше Соленое, каждый сезон оно привлекает тысячи отдыхающих, и не только из нашего региона, но и далеко из-за его пределов. Почему бы не сделать здесь межрайонный лагерь, естественно, с привлечением средств федерального бюджета», — прокомментировал инициативу главы Завьяловского района Иван Лоор.