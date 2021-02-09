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Туризм

Глава Завьяловского района предложил построить в Алтайском крае не один, а сразу два «Артека»

Накануне стало известно, что на территории «Бирюзовой Катуни» появится «Сибирский Артек». Проект и основные условия его строительства обсудили на выездном заседании с участием замминистра просвещения Екатериной Толстиковой. Идею понравилась главе Завьяловского района Николаю Губерту, и он высказал инициативу построить на знаменитом Соленом озере новый современный детский лагерь того же типа.

Детский лагерь "Артек".
Детский лагерь "Артек".
artek.org.

Сейчас на территории муниципалитета функционирует лагерь отдыха «Спутник». По словам главы района условия пребывания в нем оставляют желать лучшего. Так, почему бы не построить свой «Артек». Свое мнение Николай Губерт высказал на во время встречи работников образования Завьяловского района с депутатом Госдумы Иваном Лоором.

«Ежегодно все присутствующие сегодня в этом зале ремонтируют его, белят, красят в преддверии очередного сезона летнего отдыха. А потом наши дети там отдыхают, как при первобытнообщинном строе. Чтобы сделать отдых подрастающего поколения более качественным, можно построить лагерь типа „Артека“. Но нет такой федеральной программы. А за счет региона такую глыбу нам не сдвинуть», — рассказал он.

Детский лагерь &quot;Артек&quot;.
Детский лагерь «Артек».
artek.org.

Выслушав мнения всех присутствующих педагогов, депутат ответил, что нужно четко сформулировать и внимательно изучить данное предложение.

«Мне импонирует, как вы подходите к вопросу, это государственное мышление. И предложенная идея — однозначно интересная. Не в каждом районе есть такое замечательное озеро, как ваше Соленое, каждый сезон оно привлекает тысячи отдыхающих, и не только из нашего региона, но и далеко из-за его пределов. Почему бы не сделать здесь межрайонный лагерь, естественно, с привлечением средств федерального бюджета», — прокомментировал инициативу главы Завьяловского района Иван Лоор.

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