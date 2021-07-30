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Образование

Более 211 тысяч заявлений подали семьи Алтайского края на путинские выплаты

Прием заявлений на выплату 10 тыс. рублей к учебному году стартовал 15 июля. За две недели поступило более 211 тыс. документов, рассказали в отделении Пенсионного фонда России в Алтайском крае.

День знаний в 123-й гимназии. Барнаул, 1 сентября 2015 года.
День знаний в 123-й гимназии. Барнаул, 1 сентября 2015 года.
Анна Зайкова

Уже одобрили 209 116 заявлений на 288 801 ребенка школьного возраста.

На вынесение решения отводится пять рабочих дней. Отказы выносят редко. В основном это приходится делать из-за ошибок заявителей: неверные реквизиты свидетельства о рождении, ошибки в именах и отчествах детей, в написании фамилий, в датах рождения детей.

Первые перечисления начнутся уже со 2 августа.

Согласно указу президента Владимира Путина единовременную выплату получат семьи с детьми, которым шесть лет исполняется не позже 1 сентября, а 18 лет — не раньше 3 июля. Помимо родителей, средства могут получить усыновители, опекуны и попечители детей.

Эту форму соцподдержки могут получить также инвалиды и люди с ограничениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет и они продолжают получать образование по основным общеобразовательным программам.

Обратиться за выплатой можно через портал Госуслуг или лично в клиентской службе Пенсионного фонда по предварительной записи.

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