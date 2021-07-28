Выплаты по 10 тыс. рублей на школьников начнутся раньше срока

Ранее речь шла о том, чтобы начать выплаты с 16 августа. Однако в среду, 28 июля, в ходе совещания по подготовке к новому учебному году Владимир Путин поставил вопрос о проведении единовременных выплат на школьников ранее намеченного срока.
Аргументация понятна — чтобы «люди могли в плановом порядке, не спеша, имея больше времени, подготовиться» к началу школы.
Глава Минтруда РФ Антон Котяков доложил, что технически все готово к тому, уже 2 августа осуществить выплаты на 17 млн детей.
«Давайте тогда так и сделаем и начнем эти выплаты с 2 августа этого года, то есть со следующего понедельника», — сказал президент.