Выплаты по 10 тыс. рублей на школьников начнутся раньше срока

Президент России Владимир Путин поручил начать выплаты по 10 тыс. рублей на школьников со 2 августа — то есть досрочно, передает ТАСС .

Ранее речь шла о том, чтобы начать выплаты с 16 августа. Однако в среду, 28 июля, в ходе совещания по подготовке к новому учебному году Владимир Путин поставил вопрос о проведении единовременных выплат на школьников ранее намеченного срока.

Аргументация понятна — чтобы «люди могли в плановом порядке, не спеша, имея больше времени, подготовиться» к началу школы.

Глава Минтруда РФ Антон Котяков доложил, что технически все готово к тому, уже 2 августа осуществить выплаты на 17 млн детей.