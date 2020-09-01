«Большая перемена»: Путин примет участие в открытом видеоуроке

Мероприятие начнется в полдень.
Открытый урок «Помнить — значит знать» для старшеклассников будет посвящен 75-летию Великой Победы, уточняет РИА Новости.
Среди гостей открытого урока — министр просвещения Сергей Кравцов, историк Александр Звягинцев, активисты Российского движения школьников, патриотических клубов.
На связь со студией выйдут школьники из Крыма, Калининградской области, Краснодарского и Камчатского краев, Новосибирской, Курской, Новгородской, Рязанской, Владимирской, Кировской областей и Москвы, пишет bfm.ru.
На уроке будет дан старт Месяцу памяти и славы, Всероссийскому конкурсу «Большая перемена», а также акции «Память для будущего».