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Образование

«Большая перемена»: Путин примет участие в открытом видеоуроке

Президент РФ Владимир Путин примет участие во всероссийском открытом уроке 1 сентября, который пройдет в режиме видеоконференции.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Мероприятие начнется в полдень.

Открытый урок «Помнить — значит знать» для старшеклассников будет посвящен 75-летию Великой Победы, уточняет РИА Новости.

Среди гостей открытого урока — министр просвещения Сергей Кравцов, историк Александр Звягинцев, активисты Российского движения школьников, патриотических клубов.

На связь со студией выйдут школьники из Крыма, Калининградской области, Краснодарского и Камчатского краев, Новосибирской, Курской, Новгородской, Рязанской, Владимирской, Кировской областей и Москвы, пишет bfm.ru.

На уроке будет дан старт Месяцу памяти и славы, Всероссийскому конкурсу «Большая перемена», а также акции «Память для будущего».

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