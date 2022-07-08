Будущее за ними. Педагоги со всей России собрались в Барнауле обсудить талантливых детей

С 7 по 9 июля 2022 года в Барнауле проходит V Всероссийская научно-практическая конференция образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко. Педагоги поделились современными практиками работы с одаренными детьми и обсудили подготовку кадровой смены для высокотехнологичных отраслей промышленности.

Тяжелая , но благодарная работа

Конференция прошла при поддержке Алтайского государственного технического университета имени И.И. Ползунова, компаний «ЕвроХим», СУЭК, СГК и НТК. В регионах присутствия этих компаний реализуются программы Фонда Андрея Мельниченко, направленные на поддержку одаренных школьников и студентов, в частности создание инфраструктуры для углубленного изучения точных и естественных наук.

В число гостей конференции вошли педагоги Барнаула, Новоалтайска, Бийска и Рубцовска, в том числе преподаватели Центра детского научного и инженерно-технического творчества АлтГТУ «Наследники Ползунова» и его филиалов.

Всего в «политехе» собрались более 300 педагогов — из Алтайского края, Кемеровской, Курской, Ленинградской, Тульской, Вологодской областей, Ставропольского края и Москвы.

Три дня в Барнауле проходили панельные дискуссии, лекции, презентации и мастер-классы с участием школьных учителей и преподавателей университетов, общепризнанных отраслевых экспертов и известных ученых.

В центре внимания участников были самые современные практики работы с одаренными детьми и реализация образовательных программ по углубленному изучению естественных и точных наук, развитие образовательной системы в России и мире.

— Работа с одаренными детьми тяжелая, но благодарная. Вы воспитываете таланты. И в этом смысле я думаю, что здесь сегодня собрались лучшие учителя страны, — сказал в приветственном слове ректор АлтГТУ Андрей Марков.

Ректор АлтГТУ Андрей Марков. Фото: Анна Зайкова

Фундаментальность и опыты

В центре «Наследники Ползунова», который заработал в 2017 году, в специально оснащенных лабораториях под руководством лучших педагогов ребята с 5 по 11 класс углубленно изучают математику, информатику, программирование, физику, химию, робототехнику. Сюда поступают лучшие из лучших — около 700 детей в год.

-Я, конечно, заинтересован в том, чтобы «наследники» после школы поступали именно в наш вуз, — сказал Марков. — Но мне отрадно, если они становятся студентами других престижных учебных заведений. Это показатель высокого уровня знаний, которые мы даем.

Одним из партнеров Фонда Мельниченко в Алтайском крае является компания СГК. Директор Алтайского филиала Игорь Лузанов говорит, что предприятия СГК не только участвуют в теоретической подготовке одаренных школьников, но и предоставляют производственные площадки для организации лабораторных работ, проведения экспериментов и прохождения практики.

— Отрасль нуждается в высококвалифицированных кадрах, которые не просто знают фундаментальные основы наук, но и способны применять их в условиях конкретного производства, — сказал он.

Фото: Анна Зайкова

Андрей Марков рассказал, что вскоре «Наследники Ползунова» начнут проектную деятельность командами, в которые войдут, школьники, студенты, магистранты, аспиранты, и специалисты СГК.

— СГК ведь не только генерирует тепло и электроэнергию, но и задачи, которые остро стоят в современном мире — энергосбережение, сохранность экологии — которые мы можем решить совместными проектами, — сказал ректор.

Инновационное советское

Одна из задач Фонда Мельниченко — не только воспитание одаренных детей, но и помощь педагогам. В этом смысле конференция — мероприятие чрезвычайно важное. Идеи новейших методик углубленного преподавания рождаются буквально на глазах, в дискуссиях, мастер-классах и обмене опытом между учителями разных регионов.

— Мы лишь создаем инфраструктуру, а талантливых учеников, которые выходят из стен наших школ, «делают» учителя и преподаватели, — сказал исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко Александр Чередник.

Исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко Александр Чередник. Фото: Анна Зайкова

При этом он считает, что «ничего нового нет под Луной».

— Методики углубленного обучения для одаренных детей — это модернизированная советская система. Конечно, с учетом новейших инженерных технологий, которые появились за последние 10−20 лет, — говорит Чередник.

Основа такого преподавания — прочные знания по основным наукам, постоянное участие в олимпиадном движении и проектная деятельность для применения умений на практике.

Последнее — наиболее важно. Такая работа ведется постоянно, и уже скоро, по словам Чередника, выйдет на новый уровень, вплоть до изготовления экспериментальных промышленных образцов на основе изобретений одаренных школьников.