Бюджетными местами в вузах призвали обеспечить детей из многодетных семей

Государство должно предоставлять многодетным семьям дополнительные преференции, в том числе за счет увеличения бюджетных мест в вузах, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

По его мнению, это повысит эффективность демографической политики.

«Многодетные семьи — это не просто семьи, где много детей: это семьи, которые вносят свой вклад в будущее страны. Поэтому государство должно предоставлять им дополнительные преференции, прежде всего, за счет увеличения бюджетных мест в вузах и введения соответствующей программы», — цитирует РИА Новости Рыбальченко.

Размер материнского капитала для третьего ребенка сейчас не так велик, чтобы позволить семьям дать высшее образование всем детям, заметил эксперт. Кроме того, по словам Рыбальченко, благополучие многодетных семей — критерий эффективности демографической политики государства.

В 2020 году в Госдуму внесли законопроект, предлагающий предоставить детям из многодетных семей льготы при поступлении на бакалавриат и специалитет, пишет News.ru.

Законопроект могут рассмотреть на заседании 17 марта.

Между тем в Алтайском крае насчитывается 26 семей, воспитывающих 10 и более несовершеннолетних детей — это своеобразный рекорд. В целом же в регионе существенно увеличилось количество «ячеек общества», которые считают, что много детей, это нормальное явление.