Часть учеников из сибирских регионов перешла на дистанционное обучение из-за вспышек коронавируса

Ученики некоторых российских школ перешли на дистанционное обучение после выявления коронавируса у обучающихся, пишут « Известия ».

Удаленка введена в отдельных классах и в редких случаях в целых школах в Москве, Улан-Удэ, Омске, Калмыкии, Подмосковье, Ивановской, Саратовской, Кемеровской, Новосибирской, Ярославской областях и других регионах.

Дистанционная учеба проходит по отработанной весной схеме, но учитель ведет занятия из закрепленного за классом кабинета.

Онлайн-уроки могут быть немного укорочены по времени, чтобы школьникам было легче выдерживать электронный формат, пишет Lenta.ru.

«Мы мониторим в ежедневном формате, ведем учет, мониторим, в том числе, какое количество детей, классов, школ уходят на дистанционное обучение в связи с тем, что в том или ином образовательном учреждении выявлены случаи распространения инфекции, и такие случаи действительно есть… Именно такие случаи пока, слава богу, единичные», — заявил замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

Новый учебный год начался в очном формате 1 сентября. При этом в некоторых регионах школьные линейки или отменили, или провели в ограниченном формате. Также отменили единые звонки и перемены.