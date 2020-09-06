Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 сентября 13°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Образование

В Минпросвещения рассказали почему некоторые классы и школы переходят на «удаленку»

В России фиксируют случаи возвращения на дистанционное обучение некоторых классов и школ, пишет РИА Новости. Причина — выявление заболевших коронавирусом среди учеников.

Линейка на День знаний в школе №53.
Линейка на День знаний в школе №53.
Анна Зайкова.

Об этом рассказал замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

«Мы мониторим в ежедневном формате, ведем учет, мониторим, в том числе, какое количество детей, классов, школ уходят на дистанционное обучение в связи с тем, что в том или ином образовтаельном учреждении выявлены случаи распространения инфекции, и такие случаи действительно есть… Именно такие случаи пока, слава богу, единичные», — заявил Глушко

Напомним, новый учебный год начался в очном формате 1 сентября. При этом в некоторых регионах школьные линейки или отменили, или провели в ограниченном формате. Также отменили единые звонки и перемены.

Для разных классов организовали индивидуальное время начала и окончания уроков, а также обеда в столовой. Кроме того, в учебных учреждениях открыли дополнительные входы, и по возможности закрепили за каждым классом отдельный кабинет.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость