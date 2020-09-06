В Минпросвещения рассказали почему некоторые классы и школы переходят на «удаленку»

Об этом рассказал замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

«Мы мониторим в ежедневном формате, ведем учет, мониторим, в том числе, какое количество детей, классов, школ уходят на дистанционное обучение в связи с тем, что в том или ином образовтаельном учреждении выявлены случаи распространения инфекции, и такие случаи действительно есть… Именно такие случаи пока, слава богу, единичные», — заявил Глушко

Напомним, новый учебный год начался в очном формате 1 сентября. При этом в некоторых регионах школьные линейки или отменили, или провели в ограниченном формате. Также отменили единые звонки и перемены.

Для разных классов организовали индивидуальное время начала и окончания уроков, а также обеда в столовой. Кроме того, в учебных учреждениях открыли дополнительные входы, и по возможности закрепили за каждым классом отдельный кабинет.