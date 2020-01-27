Чисто и не курят: в мэрии Барнаула прокомментировали сообщения о тараканах в детсаду

Информация об антисанитарии в одном из детских садов является неактуальной на данный момент, поскольку разгильдяйство в учреждении пресечено еще полгода назад, сообщили altapress.ru в мэрии Барнаула.

Напомним, ранее в барнаульских сообществах в соцсетях появилась информация об антисанитарном состоянии детского сада № 40. Также опубликовали фото с кастрюлями.

Как сообщила начальник отдела дошкольного образования комитета по образованию администрации Барнаула Ирина Синенко, фотографии не являются актуальными и сделали их в июне 2019 года.

«После этого работники пищеблока были наказаны. В настоящее время в детском саду назначен новый заведующий, установлен контроль за работой пищеблока», — подчеркнули в мэрии.

Сейчас продукты для приготовления пищи хранятся в складском помещении в здании детсада, доступ в овощехранилище ограничен. В подтверждение администрация города предоставила новые фотографии.

«Санитарное состояние детского сада соответствует всем нормам. Родители детей, посещающих учреждение, могут быть уверены в чистоте и безопасности детского сада», — заверили в мэрии.

Что касается тараканов, то «дизинсекционные мероприятия всех помещений (в том числе пищеблока) осуществляются в соответствии СанПин».