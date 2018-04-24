Что нужно знать про ЕГЭ-2018?

Как изменятся бланки ЕГЭ-2018 и почему?

Новые бланки ЕГЭ — чёрно-белые. В этом году их будут печатать в школе перед экзаменом, а не привозить в индивидуальных пакетах, как раньше.

В левом верхнем углу на бланках регистрации и ответов ЕГЭ-2018 расположен специальный QR-код.

Что нового в ЕГЭ по русскому языку?

Выпускникам нужно решить 26 заданий вместо прежних 25. Новое задание проверяет знание лексических норм.

ЕГЭ по литературе будут оценивать по-новому?

Появилась четвертая тема сочинения — она проверяет знания по новейшей отечественной литературе.

Раньше речевые ошибки при проверке сочинений не учитывались. Теперь за них можно потерять приличную сумму баллов.

ЕГЭ по истории станет обязательным?

В этом году — нет. Но с 2020 года ЕГЭ по истории хотят сделать обязательным для всех выпускников. Решается вопрос, смогут ли школьники выбирать базовый или профильный (углубленный) уровень ЕГЭ по аналогии с математикой.

Какие изменения в заданиях ЕГЭ по физике?

В базовую часть добавили задание по астрофизике.

Почему по информатике изменили язык программирования?

Задания теперь можно будет выполнить только на распространенном и актуальном языке С++. До 2018 года программировать можно было и на языке Си, но сейчас он не востребован.

Можно ли в этом году сдавать ЕГЭ по китайскому языку?

Нет. Сейчас экзамен сдают по немецкому, французскому, испанскому и английскому языку.

В 2018 году изменения по иностранному языку минимальные: уточнили критерии оценивания заданий. Теперь есть аудирование и устная часть экзамена. С 2022 года ЕГЭ по иностранным языкам планируют сделать обязательным экзаменом.

По каким предметам нет изменений?

В 2018 году задания в тестах по математике, биологии и географии останутся прежними.

Что делать, если вы не согласны с результатом ЕГЭ?