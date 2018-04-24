Образование

Что нужно знать про ЕГЭ-2018?

Сегодня, 17:13.
Образование

До сдачи ЕГЭ-2018 остается чуть больше месяца. Altapress.ru разбирался, какие изменения ждут выпускников в этом году и что делать, если вы не согласны с результатами экзамена. 

ЕГЭ.
ЕГЭ. Фото : Анна Зайкова.

Как изменятся бланки ЕГЭ-2018 и почему?

  • Новые бланки ЕГЭ — чёрно-белые. В этом году их будут печатать в школе перед экзаменом, а не привозить в индивидуальных пакетах, как раньше.
  • В левом верхнем углу на бланках регистрации и ответов ЕГЭ-2018 расположен специальный QR-код.

Что нового в ЕГЭ по русскому языку?

Выпускникам нужно решить 26 заданий вместо прежних 25. Новое задание проверяет знание лексических норм.

Школьные предметы советских школьников.
Школьные предметы советских школьников

ЕГЭ по литературе будут оценивать по-новому? 

Появилась четвертая тема сочинения — она проверяет знания по новейшей отечественной литературе.

Раньше речевые ошибки при проверке сочинений не учитывались. Теперь за них можно потерять приличную сумму баллов.

ЕГЭ по истории станет обязательным?

В этом году — нет. Но с 2020 года ЕГЭ по истории хотят сделать обязательным для всех выпускников. Решается вопрос, смогут ли школьники выбирать базовый или профильный (углубленный) уровень ЕГЭ по аналогии с математикой.

Охрана школы во время ЕГЭ.
Охрана школы во время ЕГЭ.

Какие изменения в заданиях ЕГЭ по физике?

В базовую часть добавили задание по астрофизике. 

Почему по информатике изменили язык программирования?

Задания теперь можно будет выполнить только на распространенном и актуальном языке С++. До 2018 года программировать можно было и на языке Си, но сейчас он не востребован. 

Можно ли в этом году сдавать ЕГЭ по китайскому языку?

Нет. Сейчас экзамен сдают по немецкому, французскому, испанскому и английскому языку.

В 2018 году изменения по иностранному языку минимальные: уточнили критерии оценивания заданий. Теперь есть аудирование и устная часть экзамена. С 2022 года ЕГЭ по иностранным языкам планируют сделать обязательным экзаменом.

Школа. Учеба.
Школа. Учеба.

По каким предметам нет изменений?

В 2018 году задания в тестах по математике, биологии и географии останутся прежними.

Школа. Учеба.
Школа. Учеба.

Что делать, если вы не согласны с результатом ЕГЭ?

  • Получить бланк апелляции в двух экземплярах у специалистов, которые принимали экзамен.
  • Заполнить и передать их представителю государственной экзаменационной комиссии. Он заверит документ подписью. Один экземпляр вернёт вам, а второй отдаст сотруднику конфликтной комиссии. 
  • Уточнить время и место рассмотрения апелляции. Прийти на заседание с паспортом — по закону выпускник и его родители могут присутствовать при рассмотрении. 
  • Конфликтная комиссия проверит работу ученика и примет решение, оставлять баллы без изменений или нет.
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