Что нужно знать про ЕГЭ-2018?

До сдачи ЕГЭ-2018 остается чуть больше месяца. Altapress.ru разбирался, какие изменения ждут выпускников в этом году и что делать, если вы не согласны с результатами экзамена.
Как изменятся бланки ЕГЭ-2018 и почему?
- Новые бланки ЕГЭ — чёрно-белые. В этом году их будут печатать в школе перед экзаменом, а не привозить в индивидуальных пакетах, как раньше.
- В левом верхнем углу на бланках регистрации и ответов ЕГЭ-2018 расположен специальный QR-код.
Что нового в ЕГЭ по русскому языку?
Выпускникам нужно решить 26 заданий вместо прежних 25. Новое задание проверяет знание лексических норм.
ЕГЭ по литературе будут оценивать по-новому?
Появилась четвертая тема сочинения — она проверяет знания по новейшей отечественной литературе.
Раньше речевые ошибки при проверке сочинений не учитывались. Теперь за них можно потерять приличную сумму баллов.
ЕГЭ по истории станет обязательным?
В этом году — нет. Но с 2020 года ЕГЭ по истории хотят сделать обязательным для всех выпускников. Решается вопрос, смогут ли школьники выбирать базовый или профильный (углубленный) уровень ЕГЭ по аналогии с математикой.
Какие изменения в заданиях ЕГЭ по физике?
В базовую часть добавили задание по астрофизике.
Почему по информатике изменили язык программирования?
Задания теперь можно будет выполнить только на распространенном и актуальном языке С++. До 2018 года программировать можно было и на языке Си, но сейчас он не востребован.
Можно ли в этом году сдавать ЕГЭ по китайскому языку?
Нет. Сейчас экзамен сдают по немецкому, французскому, испанскому и английскому языку.
В 2018 году изменения по иностранному языку минимальные: уточнили критерии оценивания заданий. Теперь есть аудирование и устная часть экзамена. С 2022 года ЕГЭ по иностранным языкам планируют сделать обязательным экзаменом.
По каким предметам нет изменений?
В 2018 году задания в тестах по математике, биологии и географии останутся прежними.
Что делать, если вы не согласны с результатом ЕГЭ?
- Получить бланк апелляции в двух экземплярах у специалистов, которые принимали экзамен.
- Заполнить и передать их представителю государственной экзаменационной комиссии. Он заверит документ подписью. Один экземпляр вернёт вам, а второй отдаст сотруднику конфликтной комиссии.
- Уточнить время и место рассмотрения апелляции. Прийти на заседание с паспортом — по закону выпускник и его родители могут присутствовать при рассмотрении.
- Конфликтная комиссия проверит работу ученика и примет решение, оставлять баллы без изменений или нет.