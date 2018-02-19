В Алтайском крае на детские сады, школы и вузы потратили почти 28 млрд. рублей

В 2017 году в Алтайском крае на школы, детские сады и вузы потратили 27,9 млрд. рублей из регионального бюджета и 700 млн из федерального. На эти деньги в крае ввели в эксплуатацию три новых школы, 42 учреждения капитально отремонтировали, купили 78 автобусов, сообщает пресс-служба краевого Минобра.
Кроме того, в прошлом году реализовали мероприятия по развитию сельского спорта, созданию доступной среды, энергоэффективности, оборудованию медицинских кабинетов, поддержке школ в сложных социальных условиях, разработке новых технологий обучения.
По словам министра образования Алтайского края Александра Жидких, в 2017 году среди выпускников стало больше стобалльников и улучшились результаты ЕГЭ.
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