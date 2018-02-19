В Алтайском крае на детские сады, школы и вузы потратили почти 28 млрд. рублей

Кроме того, в прошлом году реализовали мероприятия по развитию сельского спорта, созданию доступной среды, энергоэффективности, оборудованию медицинских кабинетов, поддержке школ в сложных социальных условиях, разработке новых технологий обучения.

По словам министра образования Алтайского края Александра Жидких, в 2017 году среди выпускников стало больше стобалльников и улучшились результаты ЕГЭ.